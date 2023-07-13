الخميس 13 تموز 2023
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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات مقدسية للمشاركة في إحياء "الفجر العظيم" غدا الجمعة بالمسجد.اضافة اعلان
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.
ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، وحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.
وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.
فيما كثف المقدسيون دعواتهم إلى الحشد والرباط في القدس المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد، وسط دعوات لإحياء "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى غدا الجمعة.-(بترا)
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