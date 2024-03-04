الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عطاري: القطاع الزراعي في غزة فقد قدرته الإنتاجية تماما

عدوان الاحتلال المتواصل يدمر الأراضي الزراعية في غزة
عدوان الاحتلال المتواصل يدمر الأراضي الزراعية في غزة
عمان- قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ بداية الحرب ولغاية اليوم الـ150 وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.اضافة اعلان

وأضاف عطاري لـ"الغد"، خلال اجتماع الدورة الـ37 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى اليوم الاثنين، أنه وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية حتى هذا التاريخ، استشهد ما لا يقل عن 30000 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى 60000.

وزاد أن النزوح بلغ مستويات كارثية، إذ يقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عدد النازحين في غزة بحوالي 1.9 مليون نسمة، أي ما نسبته 85% من مجموع سكان القطاع الذين يتعرضون لمخاطر المجاعة والبرد القارس وتفشي الأمراض والأوبئة، فيما يعاني نحو 800 ألف إنسان جوعاً شديدا شمال القطاع.

وقال عطاري إن الاحتلال الإسرائيلي قطع الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود عن غزة، ما ساهم بمفاقمة الوضع الإنساني إلى مستويات كارثية، لا بل تجاوز جيش الاحتلال ذلك فقام بتدمير مخازن الغذاء والطعام الموجودة في قطاع غزة، من خلال قصفها بشكل مباشر، حيث قيمة استهلاك الفرد الواحد من الماء الآن 1.5 لتر فقط يوميا لكل مستلزمات الحياة من شرب وغسيل وغير ذلك.

وبين أنه في سياق هذا العدوان، لم ينج القطاع الزراعي في غزة من هذه الهجمة البريرية التي دمرت الإنتاج النباتي والحيواني ومرافق صيد السمك بشكل كامل، حيث أدى العدوان إلى فقدان القطاع الزراعي قدرته الإنتاجية تماماً؛ وذلك نتيجة قيام جيش الاحتلال بالتدمير الشامل للمزارع والحقول الزراعية وميناء غزة وقوارب الصيد، حيث أدى ذلك إلى تعطيل سبل العيش الزراعية والدواجن والماشية والأسماك وغيرها من المنتجات ووقف إمدادات العلف، وتوقف معظم أنشطة النظام الغذائي الزراعي.

وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالزراعة شاملة وواسعة النطاق، وقد أدى التدمير والقصف الكثيف إلى تلويث خطير للتربة والمصادر المائية بشكل يهدد صلاحية تلك المصادر للاستخدام في المستقبل.

وقال إنه في الضفة الغربية بما فيها القدس ازدادت وتيرة العدوان الاحتلالي وتضاعفت عمليات الاستيطان في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، حيث صادر الاحتلال خلال عام 2023 لغاية هذه اللحظة ما مجموعه حوالي 51 ألف دونما تحت مسميات مختلفة.

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