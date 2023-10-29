الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عودة تدريجية لخدمات الاتصالات في غزة

قصف قطاع غزة
قصف غزة

اعلنت شركة جوال الفلسطينية الخلوية صباح اليوم رسميا عن عودة تدريجية لخدمات الثابت والخلوي والانترنت في قطاع غزة بعد أن قطعت كليا جراء العدوان الاسرائيلي مساء الجمعة الماضية.اضافة اعلان
وقالت الشركة في اعلانها انه بخصوص الشبكة الداخلية فطواقمها الفنية تعمل بجد لاعادة واصلاح ما تضرر من الشبكة وللعمل على اعادة الخدمات ومساعدة الناس في التواصل والاتصال وقت العدوان.
ياتي ذلك في وقت تتواصل فيه الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال على القطاع المحاصر والذي تضررت فيه البنية التحتية للاتصالات خلال فترة الاسابيع الثلاثة الماضية.
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