 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غارات جوية وقصف مدفعي على رفح فجر الجمعة

رفح
إحدى المجازر التي ارتكبها الاحتلال في رفح مؤخرا
استهدفت غارات جوية إسرائيلية منازل سكنية شرقي مدينة رفح، فجر اليوم الجمعة.

واستهدف قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال تل السلطان في المدينة.اضافة اعلان

وفي اليوم الـ238 من حرب الإبادة على قطاع غزة، ارتكب الاحتلال مجازر عدة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى 36 ألفا و224 شهيدا، و81 ألفا و777 مصابا.
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