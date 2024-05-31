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الجمعة 31 أيار 2024
1:33 ص
غارات جوية وقصف مدفعي على رفح فجر الجمعة
إحدى المجازر التي ارتكبها الاحتلال في رفح مؤخرا
استهدفت غارات جوية إسرائيلية منازل سكنية شرقي مدينة رفح، فجر اليوم الجمعة.
واستهدف قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال تل السلطان في المدينة.
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وفي اليوم الـ238 من حرب الإبادة على قطاع غزة، ارتكب الاحتلال مجازر عدة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى 36 ألفا و224 شهيدا، و81 ألفا و777 مصابا.
الاحتلال
غزة
رفح
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