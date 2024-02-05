الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غالانت: مستعدون لحل الصراع مع جنوب لبنان بتفاهمات دبلوماسية

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يوآف غالانت
أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، عاموس هوشتاين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّ تل أبيب مستعدة لحل الصراع مع جنوب لبنان، من خلال التفاهمات الدبلوماسية.اضافة اعلان

وجاء في بيان صدر عن مكتب غالانت أنّ الأخير التقى هوشتاين في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وأبلغه أنّ تل أبيب مستعدة لحل الصراع (مع حزب الله اللبناني) من خلال التفاهمات الدبلوماسية".

وأضاف: "لكننا مستعدون أيضًا لأي سيناريو آخر”.

وقال الوزير غالانت إنّ إسرائيل ملتزمة بتحسين الوضع الأمني على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، بما في ذلك إزالة تهديدات التسلل وإطلاق النار من لبنان".

وحسب بيان مكتب غالانت "ناقش الطرفان ضرورة تغيير الوضع الأمني في الساحة الشمالية وبحثا سبل إعادة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال".

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وخلفت الحرب على غزة، حتى الأحد، 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.-(الأناضول)
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