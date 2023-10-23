غالبية الإسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني

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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن 75 % من الإسرائيليين يحمّلون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية الإخفاق في حماية بلدات غلاف غزة.وأضافت الصحيفة أن 3 وزراء على الأقل يفكرون في الاستقالة، لإجبار نتنياهو على تحمل مسؤولية الإخفاق الأمني.وأكدت يديعوت أحرونوت نزوح أكثر من 120 ألف إسرائيلي من مناطق على حدود لبنان وغلاف غزة.