الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غانتس مهاجما تغطية “الجزيرة” للعدوان على غزة: تحريضية ويجب تقييد بثها

عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس
عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس

وصف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، تغطية قناة "الجزيرة"، للحرب على قطاع غزة بأنها "تحريضية وغير متوازنة"، كما شدد على ضرورة تقييد بثها بالطرق القانونية، وفق ما نقلت الشبكة ذاتها، الخميس 22 فبرايرمشباط 2024. 

اضافة اعلان

 

 وقال غانتس "أنا أعتقد أن قناة الجزيرة تبث بشكل غير متوازن وتتسبب بالتحريض وتنقل ما يحصل من دون دقة". 


أضاف أنه "من وجهة نظر أمنية، يجب تقييد بثها ويجب تمرير المقترح بخصوص ذلك عن طريق قرارات صادرة من المؤسسة الأمنية والحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب والمجلس الوزاري الموسع، وليس بأي طريقة أخرى.. هذا القانون سيُقر كما ينبغي له أن يُقر"، وفق تعبيره. 


منع بث قناة "الجزيرة" من إسرائيل

والثلاثاء 20 الشهر الحالي، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، إن الحكومة وضعت "الإجراءات المطلوبة" لمنع بث قناة "الجزيرة" من إسرائيل، رغم تأكيد الأخيرة حرصها على المهنية والمصداقية في تغطيتها الإعلامية، وذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية في الكنيست حول "مشروع قانون منع بث أي جهة أجنبية إذا كان يضر بأمن إسرائيل". 


كان وزراء الحكومة الإسرائيلية صادقوا على مشروع القانون، المعروف إعلامياً باسم "مشروع قانون الجزيرة"، في 12 فبراير/شباط الجاري، قبل أن يصوت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في اليوم ذاته. 


تُعد مناقشات لجنة الأمن القومي ضرورية لمراجعة وتهيئة مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانوناً نافذاً. 


وأوضح الكنيست، في بيان، أن مشروع القانون يأتي لـ"تعزيز صلاحيات وزير الاتصالات حسب لوائح حالة الطوارئ بما يخص منع مؤسسة بث أجنبية بإلحاق الضرر بأمن الدولة". 


مناقشات في الكنيست

واعتبر أن النص المقترح يحصر صلاحية هذا القانون، حال إقراره، لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو "حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص (حالة الطوارئ) على الجبهة الداخلية (المعلن بعد هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) أو حتى نهاية العملية العسكرية الكبيرة (على قطاع غزة)، وفقاً لأقدمها". 


أضاف أن الصلاحيات التي يمنحها مشروع القانون لوزير الاتصالات تشمل "إصدار تعليمات بمنع بث القنوات الأجنبية من داخل دولة إسرائيل، وإصدار تعليمات بحجب مواقع الإنترنت التابعة لتلك القنوات". 


ونقل بيان الكنيست عن قرعي قوله، خلال الجلسة النقاشية للجنة الأمن القومي: "نجحنا بشكل غير مسبوق في تعديل لوائح حالة الطوارئ، وقمنا باستعمالها من أجل إغلاق شبكة الميادين (في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)". 


كان الوزير هنا يشير إلى تشريعات مؤقتة أقرتها الحكومة الإسرائيلية، في أكتوبر 2023، تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي، استناداً لحالة الطوارئ، بمنع بث وسائل إعلام أجنبية من إسرائيل بدعوى "المس بالأمن الإسرائيلي". 


لكن بعد الحصول على الآراء المؤيدة من كل الأجهزة الأمنية، وموافقة وزير الدفاع على وجود ضرر فعلي لأمن الدولة. أما مشروع القانون الجارية مناقشته فيمنح تلك الصلاحيات لوزير الاتصالات مباشرة، دون الحاجة لتلك الآراء المؤيدة. 


أضاف قرعي: "وضعنا كذلك الإجراءات المطلوبة من أجل إغلاق الجزيرة"، دون مزيد من التفاصيل، لافتاً إلى أنه "قد تكون هناك جهات أخرى نضطر للتعامل معها، لكن هذه هي القنوات الأساسية".


وتابع قرعي: "أضف إلى ذلك يوجد أيضاً جهات إعلامية تقوم بالتحريض ضد دولة إسرائيل، وهي عبارة عن قنوات تغذي المواطنين العرب في إسرائيل بالأخبار، وهي موجودة في مناطق السلطة الفلسطينية"، دون مزيد من التفاصيل. 

وذكر الكنيست، في بيانه، أن عضو الكنيست أحمد طيبي تساءل خلال المناقشات حول "ما إذا كانت تسريبات القنوات 11، 13،12 الإسرائيلية تُلحق ضرراً بأمن الدولة؟"، فأجاب رئيس اللجنة إن "اقتراح القانون يتناول فقط قنوات البث الأجنبية". 


ولفت الكنيست إلى أن رئيس لجنة الأمن الوطني تسفيكا فوغل، أعلن في ختام النقاش عن عقد جلسة أخرى قبل عرض مشروع القانون لمزيد من القراءات، دون تحديد موعد. 


ولقناة الجزيرة مكتب في الأراضي المحتلة، وطاقم من المراسلين يعمل على مدار العام، بما في ذلك تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة الجارية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تحاكم بموجبها تل أبيب لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". -عربي بوست

 

اقرأ أيضاً: 

الاحتلال يقتحم منزل مدير مكتب الميادين ناصر اللحام.. يعتدي على زوجته ويعتقل نجليه

حماية الصحفيين ينعى صحفيي الميادين "فرح عمر" و"ربيع المعماري"

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
65d738c2a32ad (1)

استهداف محيط مستشفى الأمل المحاصر منذ 31 يوما

منذ1 ساعة
رئيس مجلس الطلبة ببيرزيت ورئيس اللجنة الرياضية

مستعربون يختطفون طالبين من أمام جامعة بيرزيت

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_0001228db9f6e7612742449f0fab75c4

ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة إلى 7170 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

منذ5 ساعة
20240222082118reup-2024-02-22t081938z_1083104441_rc2i76aakys4_rtrmadp_3_israel-palestinians.h-730x438

اقتراب رمضان يحرّك صفقة تبادل الأسرى.. والمؤسسة الأمنية أوصت باغتيال السنوار 5 مرات في 2022

منذ5 ساعة
thumbs_b_c_991bf1abf14c66eb6efe18ff674da8cb

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و410 شهداء

منذ5 ساعة
thumbs_b_c_b1328931927f9c905db076d56998b44a

"الجوع كافر".. غزيون يخوضون معركة الظفر بكيس طحين

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

ماذا تريد أميركا من الفلسطينيين..؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"بصمة" الأطباء.. أزمة مفصلية!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نماذج الحوكمة المؤسسية

سلامة الدرعاوي |اليوم

المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وجهة نظر اقتصادية

رعد التل |اليوم

كلهم وطنيون إلا الأردن!!

سميح المعايطة |اليوم
1708515423553544500

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (3 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

الوقت الذي يراهن عليه الجميع بخسارات يومية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات | منذ19 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy
 
 