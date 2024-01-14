الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غرق عشرات مراكز الإيواء بمياه الأمطار والصرف الصحي في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
غرقت عشرات مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف الفلسطينيين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، بعد أن داهمت مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحي الخيام والمنازل.اضافة اعلان

وبحسب مصادر فلسطينية، غرقت عدة مراكز تؤوي آلاف النازحين، إضافة إلى منازل وخيام في جباليا وبيت حانون، وبيت لاهيا، بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت طيلة الساعات الماضية وفجر اليوم الأحد.

وأضافت المصادر أن مراكز الإيواء في مدينة غزة غرقت، حيث دخلت مياه الأمطار إلى مدارس وكالة الأونروا في حي الرمال ومنطقة مربع الجامعات ومنطقة عسقولة وأحياء الزيتون والشجاعية والدرج والتفاح.

وفي وسط القطاع، داهمت مياه الأمطار مراكز الإيواء التي تضم عددا من مدارس الأونروا والمدارس الحكومية، إضافة إلى غرق مراكز الإيواء في مدينتي خانيونس ورفح، كما أن غالبية الخيام بمدينة رفح غرقت وتطايرت نتيجة الرياح الشديدة، .

وناشد المواطنون، المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي بالدرجة الأولى وتوفير مراكز تؤويهم من الأمطار والبرد القارس في ظل عدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم التي هدمت معظمها.

ويعاني المواطنون خاصة من النازحين أوضاعا صعبة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ100 على التوالي، خاصة مع المنخفض الجوي في الوقت الحالي.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اعتقال 11 ألف فلسطيني العام الماضي نصفهم بعد 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا بالضفة الغربية

منذ 38 دقيقة
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

منذ1 ساعة
دلال وفاطمة العاروري

الاحتلال يعتقل شقيقتي الشهيد العاروري في البيرة

منذ2 ساعة
مقاتلة أميركية تقلع للمشاركة في شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن

رصد طائرات أميركية تحلق فوق اليمن

منذ11 ساعة
دمار هائل خلفه عدوان الاحتلال على كافة مناطق قطاع غزة-(وكالات)

بعد 100 يوم على العدوان .. 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود

منذ18 ساعة
سيارات إسعاف تحمل جرحى من غزة تصل إلى معبر رفح

نقل 36 مصابا ومرافقا فلسطينيا المستشفيات المصرية

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تحولت الحرب إلى إقليمية مصغرة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

دعم السلع الغذائية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

محكمة العدل الدولية والاختبار الإنساني الدولي

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دون كيشوت الدبلوماسية العربية

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات | منذ15 ساعة
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
 