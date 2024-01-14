غرق عشرات مراكز الإيواء بمياه الأمطار والصرف الصحي في غزة

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غرقت عشرات مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف الفلسطينيين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، بعد أن داهمت مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحي الخيام والمنازل.وبحسب مصادر فلسطينية، غرقت عدة مراكز تؤوي آلاف النازحين، إضافة إلى منازل وخيام في جباليا وبيت حانون، وبيت لاهيا، بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت طيلة الساعات الماضية وفجر اليوم الأحد.وأضافت المصادر أن مراكز الإيواء في مدينة غزة غرقت، حيث دخلت مياه الأمطار إلى مدارس وكالة الأونروا في حي الرمال ومنطقة مربع الجامعات ومنطقة عسقولة وأحياء الزيتون والشجاعية والدرج والتفاح.وفي وسط القطاع، داهمت مياه الأمطار مراكز الإيواء التي تضم عددا من مدارس الأونروا والمدارس الحكومية، إضافة إلى غرق مراكز الإيواء في مدينتي خانيونس ورفح، كما أن غالبية الخيام بمدينة رفح غرقت وتطايرت نتيجة الرياح الشديدة، .وناشد المواطنون، المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي بالدرجة الأولى وتوفير مراكز تؤويهم من الأمطار والبرد القارس في ظل عدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم التي هدمت معظمها.ويعاني المواطنون خاصة من النازحين أوضاعا صعبة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ100 على التوالي، خاصة مع المنخفض الجوي في الوقت الحالي.