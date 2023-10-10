غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 900

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 900 شهيد وإصابة 4500 آخرين.يأتي ذلك، في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي يستهدف المباني السكنية والمساجد التي تضم المدنيين.