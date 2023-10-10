الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 900

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ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 900 جراء العدوان الإسرائيلي على غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 900 شهيد وإصابة 4500 آخرين.

يأتي ذلك، في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي يستهدف المباني السكنية والمساجد التي تضم المدنيين. اضافة اعلان
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