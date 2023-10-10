الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
10:06 م
غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 900
ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 900 جراء العدوان الإسرائيلي على غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 900 شهيد وإصابة 4500 آخرين.
يأتي ذلك، في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي يستهدف المباني السكنية والمساجد التي تضم المدنيين.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
كهرباء غزة تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع الكهرباء
منذ4 ساعة
القسام عن قصف عسقلان: التهجير بالتهجير
منذ4 ساعة
خلال "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي".. خبراء ومتخصصون عالميون يناقشون مستقبل وفرص الذكاء الاصطناعي التوليدي
منذ8 ساعة
استشهاد قياديين في حماس بقصف على غزة
منذ8 ساعة
وئام وهاب: كل المنازل مفتوحة لأهلنا الجنوبيين في حال توسعت الحرب
منذ8 ساعة
الرسالة الأخيرة للصحافي هشام النواجحة قُبيل ارتقائه شهيداً بغزة (فيديو)
منذ8 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الأردنيون في خندق العزة: مع غزة والمقاومة
الغد الأردني
|
منذ 13 دقيقة
صفقة الأسرى.. ورقة ضغط تنتظر التوقيت المناسب
الغد الأردني
|
منذ 25 دقيقة
"طوفان الأقصى".. سردية البطولة شاهدة في مستوطنات غلاف غزة -انفوغراف
الغد الأردني
|
منذ 28 دقيقة
الأردن يشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب
الغد الأردني
|
منذ 37 دقيقة
"النشامى" أمام إيران.. تاريخ تنافسي توقف قبل 11 عاما
رياضة محلية
|
منذ 43 دقيقة
القرعة تكشف عن منافسي منتخب التايكواندو في "جائزة الصين"
رياضة محلية
|
منذ 44 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
الحرب في غزة وحولها
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
سيناريو التهجير إلى الأردن ومصر
ماهر أبو طير
|
اليوم
تطوير منظومة العمل في مديريات وزارة الصحة
زيدون الحديد
|
اليوم
ما الذي تسعى دولة الاحتلال لتحقيقه؟
أحمد حمد الحسبان
|
اليوم
ترجمات
الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"
ترجمات
|
منذ3 ساعة
أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي
ترجمات
|
منذ3 ساعة
لماذا تفشل الحركات الجماهيرية
ترجمات
|
09 تشرين الأول 2023
وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية
ترجمات
|
08 تشرين الأول 2023
الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ
ترجمات
|
08 تشرين الأول 2023
مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل
ترجمات
|
08 تشرين الأول 2023