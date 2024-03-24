الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية إلى 32 ألفا و226

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أطفال غزة المحاصرون من الحرب والجوع والموت

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "32 ألفا و226 شهيدا و 74 ألفا و518 إصابة" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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وبالتزامن مع اليوم الـ170 للحرب، قالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي عبر منصة تلغرام إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل إثرها للمستشفيات 84 شهيدا و 106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".


وأضافت الوزارة أن "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 32 ألفا و226 شهيدا و74 ألفا و518 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".


ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفق ذات المصدر.


وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية والممتلكات، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.


وعلى الرغم من مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.-(الأناضول)

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