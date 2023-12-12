الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة.. المقاومة تعلن استهداف آليات ومواقع تحصن بها الجيش الإسرائيلي

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جيش الاحتلال في غزة

أعلنت فصائل فلسطينية في غزة، الاثنين، استهداف آليات عسكرية ومواقع تحصنت بها قوات من الجيش الإسرائيلي في عدة محاور من القطاع، وتحقيق" إصابات مباشرة".اضافة اعلان
وقالت الفصائل، في بيانات منفصلة، إن عمليات الاستهداف أوقعت "قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية".
وتعددت محاور القتال بين الفصائل والجيش الإسرائيلي بين "شرق مدينة غزة، وغرب مخيم جباليا شمالي القطاع، وبيت لاهيا شمال، وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع".
وقالت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في آخر بياناتها: "في عملية مشتركة مع كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد الاشتباك مع قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في منطقة الفالوجا، شمالي القطاع".
كما قالت في بيان آخر، إنها "تمكنت من الإجهاز على جنديين من مسافة صفر خلال اشتباك مع قوة صهيونية راجلة في محور الشجاعية شرق غزة".
وأوضحت سرايا القدس، في بيان منفصل، أنها "قصفت تجمعات العدو شمال شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون".
أما كتائب "القسام"، فقالت في أحد بياناتها: "تمكنا من استهداف قوة خاصة تحصنت بعمارة في مشروع بيت لاهيا وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".
وسبق أن أعلنت أنها "استهدفت دبابتين عسكريتين (ميركفاه) في محور شمال خان يونس".
وقالت ظهرا، في بيان آخر، إنها "قصفت قوات العدو المتوغلة في منطقة المحطة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون".

وتابعت، في بيانين منفصلين: "تم دك تحشدات العدو المتمركزة داخل مقر قيادة ميداني في منطقة الزنة شرق خان يونس، وتحشدات أخرى في محوري شرق وشمال المدينة، بقذائف الهاون".
وحتى الساعة 20:55 (ت.غ)، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على بيانات الفصائل الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 قتلى و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.-(الأناضول)
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