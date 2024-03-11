الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة تستقبل رمضان تحت القصف

569102_0
طفلة جريحة أُخرجت من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف إسرائيلي في دير البلح بقطاع غزة

مليون من سكان رفح مهددون بالإجلاء... و«حماس» لا تنوي الانفراد بحكم القطاع... وإسرائيل تحول القدس «ثكنة عسكرية»

 
تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كما تواصلت المعارك بين الجيش والمقاومة الفلسطينية أمس عشية شهر رمضان، فيما يواصل المجتمع الدولي تعبئته لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين المهدّدين بالمجاعة في القطاع المحاصر.

اضافة اعلان


وفي الأثناء، تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تنقل إسرائيل مليوناً من سكان رفح إلى جهة الغرب أو مناطق أخرى في القطاع، قبل الشروع في اجتياح المدينة الواقعة قرب الحدود المصرية، التي يقطنها أكثر من 1.6 مليون شخص، بعدما نزح إليها مئات الآلاف من شمال القطاع ووسطه.


على صعيد آخر، طالب محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، حركة «حماس» بتسليم مقاليد الأمور في غزة إلى السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة لن تكون ذات «تركيبة فصائلية»، وستتكون من أفراد مستقلين وخبراء.

 

من جانبه، أوضح عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، حسام بدران، أن الحركة ليست لديها الرغبة في الاستمرار في الانفراد بحكم غزة، لكن الحديث عما بعد الحرب يُعد «شأناً داخلياً فلسطينياً».


وفي الضفة الغربية، عزّزت إسرائيل قواتها، وحوّلت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، عشية شهر رمضان، متذرعة بأن «حماس» تخطط لإشعال الضفة خلال رمضان، الذي عادةً ما تتعامل معه إسرائيل على أنه شهر تصعيد محتمل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 24 كتيبة ستعمل في الضفة خلال رمضان، إضافة إلى آلاف من قوات الاحتياط لحماية المستوطنات.-(وكالات)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_998669560e4929eceb97f2c846bbc5fb

مقررة أممية: غزة "جحيم حقيقي" تهين إسرائيل فيه النساء

03 آذار 2024
thumbs_b_c_ff03e3c89fc572073cf1ff6fe16609e5

صيادو غزة.. صنارة لقمة العيش في مرمى القناص الإسرائيلي

03 آذار 2024
thumbs_b_c_e8fe04ad30c8a1e24cf5746d0ef5f614

دمية ودماء.. طفلة غزاوية تبحث عبثا عن ذكرياتها تحت أنقاض منزلها

25 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو يعتزم مطالبة الحكومة الإسرائيلية بسرعة الموافقة على الهجوم على رفح

25 شباط 2024
اقرأ أيضا
4-32

غزة.. فلسطينيون يؤدون أول صلاة لـ”تراويح الحرب”

منذ 10 دقيقة
FPRK4GAXMAQc9jP

تعرف على موعد شهر رمضان في هذه الدول

منذ16 ساعة
Untitled

مسيرة تسقط قذيفتين على نقطة عسكرية للاحتلال في بيت حانون (فيديو)

منذ18 ساعة
أزمة الأدوية تتفشى في لبنان

لبنان: ​86% من المرضى بلا دواء

منذ21 ساعة
97 % من مياه غزة غير صالحة للشرب ونصف الأطفال يعانون من أمراض بسببها

شهداء بسبب العطش في غزة

منذ21 ساعة
568014

لبيد: بايدن فقد الثقة في نتنياهو مثل معظم الإسرائيليين

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التهدئة المستحيلة في فلسطين

ماهر أبو طير |اليوم

المرأة الفلسطينية.. حياة صعبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هناك في غزة.. رمضان جاء باكرا

جهاد المنسي |اليوم

الحرب ومعركة عض الأصابع

نضال منصور |اليوم

غزة والسيناريوهات الأربعة

حسني عايش |اليوم

مؤشرات تقرير التنمية المحلية المستدامة

موسى الساكت |اليوم

رمضان هذا العام

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الإخوان.. ضياع كلمة السر

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ13 ساعة
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات | منذ13 ساعة
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة
 
 