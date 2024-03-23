السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة.. دبابات إسرائيلية تتوغل بشكل مفاجئ غرب خان يونس

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دبابات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

توغلت عشرات الدبابات الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح السبت، بشكل مفاجئ في منطقة "مواصي القرارة" شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأفاد مراسل الأناضول بأن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية توغلت انطلاقاً من شرق شركة المطاحن الفلسطينية بين مدينتي خان يونس ودير البلح وصولا إلى منطقة "مواصي القرارة".


وأوضح أن الجيش أطلق نيران أسلحته الرشاشة وقذائف مدفعية تجاه منطقة المواصي المكتظة بخيام النازحين، فيما لم يتبين فورا إن أسفر ذلك عن سقوط ضحايا.


ووفق شهود عيان، فإن هذا التوغل المفاجئ والقصف دفعا مئات الفلسطينيين للنزوح مجددا نحو مدينة دير البلح (وسط) أو رفح في الجنوب سيرا على الأقدام.
وأشاروا إلى قيام الجرافات العسكرية الإسرائيلية بتجريف عدد من خيام النازحين والمباني في منطقة المواصي.


والمواصي تعد ضمن المناطق التي زعمت إسرائيل أنها آمنة ودعت الفلسطينيين للنزوح إليها، إلا أنها تواصل قصفها بشكل شبه يومي منذ نحو شهرين.


ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن الدمار الهائل بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)

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