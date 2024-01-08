الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة.. دعوة لتحويل 6 آلاف جريح للعلاج بالخارج بشكل فوري

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سيارات إسعاف في غزة

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الليلة الماضية، إلى تحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج بشكل فوري وعاجل.


وقال إنه مع استمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع المحاصر، واستهداف المدنيين، باتت المنظومة الصحية لا تستوعب أعداد الجرحى والمصابين، وأصحاب الأمراض المزمنة، الامر الذي عمق الكارثة الانسانية التي يعيشها أبناء القطاع.

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وبحسب مصادر فلسطينية، أوعز المكتب الإعلامي بغزة إلى فتح معبر رفح ليصار إلى تحويلهم للخارج، مشيرا إلى أن العدوان أخرج 30 مستشفى عن الخدمة تماما في غزة، رافعًا أعداد الشهداء والجرحى.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 22835 شهيدا، أكثر من 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.-(بترا)

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