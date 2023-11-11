السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة.. ساعات قبل موت الجميع في مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، د أشرف القدرة، السبت، إن مجمع الشفاء الطبي توقف عن العمل وخرج تماما عن الخدمة.
وأضاف القدرة: "نحن الآن موجودون داخل المستشفى المحاصر من كل الاتجاهات وهناك عدد كبير من المسيرات".اضافة اعلان
وأكد القدرة توقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل، وقام الاحتلال بقصف مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي.
وتابع: "لا نستطيع التنقل من مبنى لآخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف، حيث تم قصف مبنى الجراحة ولا يوجد تواصل بين الأقسام والمباني وحتى الاتصال الداخلي مقطوع".
من جهته، قال مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية، إن "ساعات فقط تفصل الطاقم الطبي عن الموت، والعالم يشاهدنا ونحن نموت ولسنا أرقاما".
وأضاف "جثث الشهداء متكدسة وسنحاول دفنهم داخل ساحات المستشفى".
أما وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فأكد أن قوات الاحتلال استهدفت الساحات الداخلية لمجمع الشفاء ما أدى إلى اندلاع الحرائق، مشيرا إلى أن الموت سيكون نتيجة الحرق وليس العطش.
بدوره، أشار موظف إداري من داخل مستشفى الشفاء إلى وجود نحو 15 ألف شخص موجودون داخل المستشفى حاليا.
وأكد أن الوضع كارثي والأطفال داخل المستشفى ينتظرون الموت وأعداد المرضى كبيرة جدا.-(الجزيرة)
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