الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة: غارات إسرائيلية عنيفة على خان يونس ومخيم النصيرات

قصف إسرائيلي على قطاع غزة
غارات إسرائيلية عنيفة على خان يونس ومخيم النصيرات
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية الحربية والمدفعية،فجر اليوم الاثنين، غارات عنيفة ومكثفة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ، كما أطلقت قذائف مدفعية على محيط منطقة زمو شمال القطاع.اضافة اعلان
وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين قبل قليل جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي التفاح، ومسجدا في حي الصبر بمدينة غزة.
وشن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على مدينة خان يونس، حيث استهدف مصنعا للبلاط، ومقبرة مجاورة شرقي المدينة ،وقرب مدينة حمد، ودمر مركز الشرطة التابع لها بعد استهدافه بالقصف.
وأكدت المصادر إطلاق الطائرات الإسرائيلية قنابل فسفورية في محيط مستشفى القدس، واعتقلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيا من غزة، ونقلتهم للتحقيق.
ويشهد قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي، غارات إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11180 فلسطينيا، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف فلسطيني آخر.-(بترا)
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