السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة: قصف الاحتلال دمر 54 مسجدا بشكل كلي

مساجد غزة
غزة: قصف الاحتلال دمر 54 مسجدا بشكل كلي
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء الجمعة، أن "العدوان الإسرائيلي على القطاع دمر بشكل كامل 54 مسجدا، وألحق أضرارا متفاوتة بـ 110 مساجد أخرى".
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس المكتب، سلامة معروف، مساء الجمعة، قال فيه "تضرر 164 مسجداً بفعل العدوان على غزة، منها 54 تعرضت للهدم الكلي، و110 جزئيا، عدا عن استهدافه 3 كنائس لأهلنا المسيحيين في القطاع".

وأضاف معروف، أن "الاحتلال يدعي أنه قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمشافي".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي "ألقى على غزة 25 ألف طن من المتفجرات أي ضعف قدرة قنبلة هيروشيما النووية والتي تقدر بـ 12 ألف طن".

وتابع: "الاحتلال ارتكب 965 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان 9061 شهيد بينهم 3670 طفلا و 2326 امرأة وقرابة 23 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغا عن مفقودين، خلال 27 يوما".

ووفق سلامة "وثقت الطواقم الطبية استشهاد 135 من أفراد الكوادر الطبية و40 صحفيا و18 ضابطا من الدفاع المدني و49 من الأئمة والدعاة والوعاظ".

وأردف: "أكثر من 212 ألف وحدة سكنية تضررت و 35 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 85 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة من بينها المركز الثقافي الأرثوذكسي".

كما "استهدف الاحتلال 214 مدرسة تعرضت لأضرار متفاوتة منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة"، حسب سلامة. الأناضول
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