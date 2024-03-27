الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"غزة لا تصلح للحياة".. مأساة إنسانية تسردها طبيبة بريطانية

thumbs_b_c_9a708a403e1958e835fbadb866bfc1fc
طبيبة التخدير البريطانية بيرسن جاسكل

تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وتتضاعف يوميا دون أن يصل صوت أصحاب المعاناة إلى العالم سوى ما ترصده عدسات التصوير ووسائل الإعلام وشهود عيان.

اضافة اعلان


من ضمن الشهود على تلك المأساة غير المسبوقة في المنطقة، الطبيبة بيرسن جاسكل الأخصائية في التخدير، التي عملت لأكثر من أسبوعين داخل القطاع قبل أن تغادره إلى بريطانيا.


جاسكل دخلت قطاع غزة رفقة فريق لمنظمة "أطباء بلا حدود"، وانضمت للكوادر الصحية بمدينة رفح (جنوب) خلال الفترة بين 4 و21 فبراير/ شباط، لتقدم خدمات طبية وبإمكانات محدودة لمنطقة يتواجد فيها نحو 1.5 مليون نازح.


صرخات الأطفال إثر القصف

 
وفي حديثها للأناضول، روت الطبيبة تفاصيل ما شاهدته في قطاع غزة من مأساة إنسانية تشمل جميع مجالات الحياة اليومية.


تقول إنها قررت التوجه إلى القطاع لـ "تضميد جراح الناس ولو بالقدر اليسير"، بعد ما شاهدته من قتل وإعاقة وإصابات تطال المدنيين.


تضيف أنها أصيبت "بالانهيار والحزن" عند دخولها القطاع، لا سيما مع تواصل أصوات القصف دون انقطاع على مدار الساعة، بالتوازي مع صرخات الأطفال على وجه الخصوص.


وحول الأجواء السائدة في رفح بعد دخولها، توضح أن كل مدني أو عامل بقطاع الصحة ممن قابلتهم كان لديه "قصص خوف، وفقدان قريب أو صديق، وكثير من الحكايات المؤلمة والمأساوية".


وتشير إلى أن أكثر ما كان يصدمها هو مشاعر الخوف والهلع لدى الأطفال.


وتتابع: "لدى مغادرتي قطاع غزة شعرت وكأنني أتخلى عنهم، وأحسست بالذنب حينها، شخصياً كنت أملك خيار مغادرة المنطقة، أما هم فلا يملكون ذلك الخيار، لذا لم يستطيعوا المغادرة حتى الآن".


وتعبر الطبيبة عن شعورها بالقلق إزاء المدنيين هناك حتى اليوم، وتستذكر معاناتهم اليومية وتفكر في مصيرهم، مضيفة أنه ليس من السهل بالنسبة لإنسان أو طبيب أن يواجه مواقف كهذه.


والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "32 ألفا و414 شهيدا و74 ألفا و787 إصابة" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.


ومع مرور 172 يوما على الحرب، قالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي عبر منصة "تلغرام" إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 81 شهيدا و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".


غزة غير صالحة للعيش


وحول الأوضاع الصحية في القطاع، توضح جاسكل أن المدنيين وبخاصة الأطفال يعانون من إصابات معقدة يتطلب معالجتهم من قبل أطباء أخصائيين، مشيرة إلى أن هذه الفئة لا تحظى بالقدر الكافي من العلاج في ظل شحّ الإمكانات الطبية والخدمات الصحية.


أما عن الأوضاع الإنسانية والخدمية بشكل عام، فتذكر أن "جميع مرافق الحياة اليومية منهارة تماماً" في القطاع الذي وصفته بـ "المكان الذي لم يعد قابلاً للعيش فيه".


وتردف: "حقاً غزة تحولت إلى جحيم على وجه الأرض، ولم تعد قابلة للعيش في ظل الحرمان من أساسيات الحياة، مثل المياه والكهرباء والتعليم والصحة، بالتوازي مع حالة من الفوضى بسبب احتمال حدوث أي شيء داخل القطاع".


أما عن دورهم كأطباء أجانب دخلوا القطاع لفترة محدودة، تعتبر جاسكل أنهم بذلوا ما بوسعهم لتضميد جراح الناس من الناحية الطبية، لكن رغم ذلك جهودهم كانت تبقى دون المطلوب بسبب حجم الأضرار والإصابات.


وتلفت إلى أنها دخلت الكثير من مناطق الحروب والنزاعات في اليمن والعراق وجنوب السودان ونيجيريا، لكنها ترى أن المهمة الأصعب بالنسبة لها كانت في قطاع غزة.


وتبرر الطبيبة رأيها هذا بالقول إن حالات الإصابة والصدمات التي كانوا يواجهونها في صفوف المدنيين داخل القطاع، كانت كبيرة جداً من حيث العدد، فضلاً عن درجة خطورتها البالغة.


وختمت الطبيبة حديثها بالقول: "ما يحدث في غزة كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة، ولا يوجد أي مبرر لهذه الدهشة والألم والمعاناة"، مطالبة بالحيلولة دون استمرارها.


وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تم إخراج 32 مستشفى عن الخدمة بسبب الهجمات المباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى إخراج 53 مركزًا، واستهداف 155 مركزًا صحيًا وفقًا للإحصائيات التي أصدرها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.


وتواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.


وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.-(الأناضول)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_9856834adbd5ba41e274d35a82abce1c

رغم تحذيرات دولية.. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على رفح

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_2708f8acb389526c3c69832ec4ab7e60

البنتاغون: "إسرائيل" ستلعب دورا في أمن الميناء المؤقت بغزة

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_5f6d7bb0fc9a46bcbbd0253ea8fe2333

بلينكن: ثمة بدائل لعملية برية في رفح

26 آذار 2024
thumbs_b_c_eed837da8e4520667bb735ebe942fa1b

"إسرائيل": سنقوم بـ"نشاط ضخم" في رفح بعد إجلاء سكانها غربا

18 آذار 2024
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_f998d4bb6d8eda62aa4c400744a7866d

هيئة إسرائيلية: المفاوضات مستمرة مع حماس وخلاف بشأن عودة النازحين

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_327e5024ffa9aa34445fd83712253aca

المقاصة.. مصطفى أمام اختبار أخفقت فيه 18 حكومة فلسطينية

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_dc103b5cf3b2ab08f28f1251fa9d699f

ثلاثي مميت ينهش أطفال غزة.. هنا مستشفى كمال عدوان

منذ2 ساعة
552246

من هم يهود «الحريديم» ولماذا يرفضون التجنيد الإجباري بالجيش الإسرائيلي؟

منذ2 ساعة
589843

تونس: الإعدام لأربعة مدانين باغتيال شكري بلعيد في 2013

منذ3 ساعة
3-91-730x438

تحقيق يكشف ملابسات اغتيال كريم بلقاسم أحد أبرز قادة الثورة الجزائرية في ألمانيا

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

قرار مجلس الأمن بوقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن 5 اتجاهات في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

على أجندة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

أحمد عوض |اليوم

التصدي لمهمة "التشريع" ليس كما يجب!

د.خليف الخوالدة |اليوم

تحول جذري أم تكتيك مرحلي؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات | منذ14 ساعة
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات | منذ14 ساعة
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات |25 آذار 2024
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
التبذير

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش
 
 