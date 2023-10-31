غزة.. مجازر بشعة بحق العائلات وقصف منازل على رؤوس ساكنيها

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ارتكبت آلة الحرب الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مجازر بشعة بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها عشرات المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء في العدوان المتواصل لليوم الخامس والعشرين على التوالي.وأفادت وكالة وفا نقلاً عن مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب القطاع، بسقوط شهداء أطفال وعدد من الإصابات بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً لعائلة حجازي غرب المدينة.ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عمارة سكنية من أربعة طوابق من على رؤوس ساكنيها تعود لعائلة حبيب على مفرق حبيب في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وسط مناشدات بسرعة وصول مركبات الإسعاف لوجود عدد كبير من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وهم تحت الركام.واستشهد 13 مواطناً جميعهم من النساء والأطفال بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.وقصفت طائرات حربية إسرائيلية محيط مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين.وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين عقب قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الرقب في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، وشرق جباليا وبيت حانون، والشيخ زويد شمال القطاع بعشرات القذائف الصاروخية، سقط منها على منازل المواطنين وأوقعت شهداء وجرحى.وقصفت طائرات حربية إسرائيلية بالصواريخ منطقة الأبراج السكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المواطنين.وانتشل مسعفون ومواطنون 18 شهيدا وعددا من الإصابات بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة أبو شمالة في منطقة الزوايدة وسط القطاع نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية عدوانها الشرس على الأحياء السكنية والممتلكات والبنية التحتية في القطاع لليوم الخامس والعشرين على التوالي وتحصد أرواح المواطنين وتدمير مهول في المنازل والبنايات والأبراج والشقق السكنية.-(وفا)