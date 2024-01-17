غزة والضفة تتحديان الاحتلال.. ومجازر لا تنتهي وعدوان مستمر

نادية سعد الدين

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يعم الغضب الفلسطيني العارم أنحاء الضفة الغربية حدادا على أرواح الشهداء التسعة الذين ارتقّوا بعدوان الاحتلال، في تصاعد خطير يُنذّر بانفجار الأوضاع التي يؤججها عنف المستوطنين، بالتزامن مع تعمّد تفجير مربعات سكنية كاملة فوق رؤوس ساكنيها بقطاع غزة لجعله غير قابل للمعيشة تمهيدا لتنفيذ المخطط الصهيوني بتهجير سكانه، أو على الأقل التخلص من جزئهم الأكبر، بوصفه "حلما" مؤجلا.ورغم "اتفاق الأدوية" بين حركة "حماس" وحكومة الحرب عبر الوسيط القطري؛ إلا أن الاحتلال واصل جرائمه في كل من الضفة وغزة، فارتقى 9 شهداء فلسطينيين في قصف بمسيرتين صهيونيتين على مخيم بلاطة بنابلس وطولكرم، تزامناً مع شن الغارات الجوية والمدفعية العنيفة ضد مختلف أنحاء القطاع مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، وتدمير المزيد من شرايين الحياة المتهالكة.وارتكب الاحتلال 16 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيدا و 350 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 إصابات، منذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.وما يزال مئات الضحايا المدنيين تحت ركام الأبنية المُدمرة وفي الطرقات بدون أن تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب القصف الجوي الكثيف للاحتلال، فيما تمكنت من انتشال جثامين 25 شهيدا وعشرات المصابين إثر قصف الاحتلال لمنازل في "حي الدرج" بمدينة غزة.ونسفت قوات الاحتلال 12 مربعا سكنيا كاملا في أحياء بوسط وشرق خان يونس، جنوب القطاع، بالتزامن مع ارتقاء 19 شهيداً جراء سلسلة غارات جوية كثيفة ضد منزلين بالمدينة، أسوة باستهداف منزل في رفح أسفر عن ارتقاء اربعة شهداء بينهم شهيدتان طفلتان وعدد من الاصابات.في حين جرت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شرق مخيم جباليا، شمالي القطاع، مع استمرار القصف المدفعي العنيف، مما أدى لاستشهاد عشرات الشهداء وإصابة آخرين بجروح بليغة.ويواصل الاحتلال قطع كافة أشكال الاتصالات عن قطاع غزة الخلوية والثابتة والإنترنت لليوم السادس على التوالي، مما يعني ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية بحق الفلسطينيين بعيدا عن نظر العالم،وفي الأثناء؛ قال القيادي في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، إن اتفاق نقل الأدوية للاسرى الإسرائيليين بوساطة قطرية وفرنسا ينص على أنه مقابل كل علبة دواء سيتم نقل ألف علبة دواء للفلسطينيين في قطاع غزة.وأضاف أبو مرزوق على حسابه "إكس"، أنه تم الاتفاق على عدم قيام جيش الاحتلال بتفتيش شحنات الأدوية الواردة، وهو الأمر الذي أكد رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بعدم تفتيش الشحنة، بشكل غير عادي ولأول مرة منذ العدوان.وأوضح أبو مرزوق أن "فرنسا طلبت توريد الأدوية إلى غزة لكن الحركة رفضت لعدم ثقتها بها، بسبب موقفها الداعم للاحتلال والوقوف ضد "تطلعات الشعب الفلسطيني"، فتم الطلب من قطر توريد الأدوية للثقة بها، وقد وافقوا بذلك.وقال إن الاتفاق ينص على زيادة ادخال الغذاء والمساعدات للقطاع، فيما سيوفر الصليب الأحمر الأدوية في أربعة مستشفيات في جميع أنحاء القطاع، موضحاً بأن "حماس" هي من "حددت الكمية والوسيط وآلية التوزيع وإيصال الدواء إلى شمال غزة رغم الحظر والرفض الإسرائيلي منذ 100 يوم".ودخل اتفاق نقل الأدوية للاسرى الصهاينة وقطاع غزة حيز التنفيذ أمس، حيث هبطت طائرة نقل تابعة للقوات الجوية القطرية تحمل أدوية ومساعدات في مطار العريش بشمال سيناء، ومن المنتظر أن تصل أيضاً طائرة قطرية أخرى إلى العريش، حيث سيتم، بموجب الاتفاق، نقل المساعدات من سيناء إلى غزة.وبحسب الإعلان القطري، فقد تم الاتفاق على إدخال الأدوية وشاحنات المساعدات إلى سكان غزة مقابل تسليم الأدوية للأسرى الصهاينة المحتجزين في قطاع غزة.وفي الأثناء؛ عم الغضب الفلسطيني العارم بالضفة الغربية حدادا على استشهاد 5 شبان فلسطينيين في قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لمركبة قرب مخيم بلاطة، شرق نابلس، فيما يزعم الاحتلال باغتيال الفلسطيني عبدالله أبو شلال، الذي كان ملاحقا لسنوات، من خلال قصف المركبة التي كانوا يستقلونها قرب المخيم.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق مخيمي بلاطة وعسكر، مدعومة بالجرافات والآليات العسكرية، وداهمت عددا من المنازل ودمرت شوارع، وسط مواجهات واطلاق مكثف للنار باتجاه الفلسطينيين.يأتي ذلك بالتزامن مع استشهاد 4 فلسطينيين في قصف طائرة مسيرة للاحتلال في مخيم طولكرم، وهم: أحمد طارق فرج (18 عاماً)، ووليد ابراهيم غانم، وأحمد معين مهداوي (36 عاماً)، وأحمد موسى مطلق بدو، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، وسط أعمال تخريب وتدمير لممتلكات الفلسطينيين والبنية التحتية، بالتزامن مع فرض حصار محكم حوله، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة تجاههم مما أسفر عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوفهم.من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن مسلسل جرائم القتل اليومية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، هو حرب إبادة شاملة على الشعب الفلسطيني.وأضاف أبو ردينة، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى السبل جر المنطقة بأسرها إلى العنف والتدمير عبر مواصلة سياسات الإبادة والقتل والتدمير وسرقة الأرض الفلسطينية وحجز الأموال الفلسطينية والاستيطان وإرهاب المستوطنين، في ظل صمت دولي غير مقبول إطلاقا، لأن هذه الأوضاع المتفجرة ستحرق المنطقة ولن يسلم منها أحد.وتابع: أن السياسات العدوانية التي تستبيح الدم الفلسطيني لن تنجح في إركاع الشعب الفلسطيني وإخضاعه، ولن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، لأن السياسات العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة في أرضه ووطنه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وحمل أبو ردينة، الإدارة الأميركية مسؤولية تصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني وتبعاته، جراء دعمها الأعمى وانحيازها الواضح لجرائم الاحتلال والدفاع عنه، داعيا الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الشامل والمجازر البشعة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، إذ ستبقى المنطقة بأسرها في مهب الريح دون حل ينهي الاحتلال، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.