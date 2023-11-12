غزة: 11100 شهيد منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع

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قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تخطى الـ"11 ألفا ومئة شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة".وقال المكتب في بيان مساء السبت: "بسبب استهداف المستشفيات ومنع دخول أي من حالات الشهداء والجرحى، فلم تتمكن وزارة الصحة اليوم (السبت) من إصدار إحصائية دقيقة لأعداد الشهداء والمصابين خلال الساعات الماضية".واستدرك: "لكننا نذكر بأن الاحتلال ارتكب أكثر من 1130 مجزرة، وبلغ عدد الشهداء أكثر من 11100 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، وعدد الجرحى أكثر من 28000 جريح".وكانت الحصيلة السابقة، بحسب وزارة الصحة في غزة الجمعة، هي 11078 قتيلا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مُسنا، بالإضافة إلى إصابة 27490 بجراح مختلفة.والسبت، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة إن كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة، باستثناء مشفى المعمداني وخدماته محدودة.بينما قتلت حركة "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، وفقا لمصادر رسمية. كما أسرت نحو 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.