الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة: 11100 شهيد منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع

غزة: 11100 شهيد منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع
غزة: 11100 شهيد منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تخطى الـ"11 ألفا ومئة شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة".اضافة اعلان

وقال المكتب في بيان مساء السبت: "بسبب استهداف المستشفيات ومنع دخول أي من حالات الشهداء والجرحى، فلم تتمكن وزارة الصحة اليوم (السبت) من إصدار إحصائية دقيقة لأعداد الشهداء والمصابين خلال الساعات الماضية".

واستدرك: "لكننا نذكر بأن الاحتلال ارتكب أكثر من 1130 مجزرة، وبلغ عدد الشهداء أكثر من 11100 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، وعدد الجرحى أكثر من 28000 جريح".

وكانت الحصيلة السابقة، بحسب وزارة الصحة في غزة الجمعة، هي 11078 قتيلا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مُسنا، بالإضافة إلى إصابة 27490 بجراح مختلفة.

والسبت، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة إن كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة، باستثناء مشفى المعمداني وخدماته محدودة.

بينما قتلت حركة "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، وفقا لمصادر رسمية. كما أسرت نحو 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
402922

مسؤولون غربيون يحثون على معاقبة إسرائيل.. الدعم الدولي يتآكل

منذ 21 دقيقة
333333 - 2023-11-مستشفى الشفاء في غزة11T134505.180

صحة غزة: بدء وفاة أطفال الخداج في مجمع الشفاء الطبي

منذ2 ساعة
غزة

وفاة عدد من مرضى السرطان بغزة لعدم تلقيهم العلاج

منذ2 ساعة
حزب الله

نصر الله يعلن دخول صواريخ "بركان" التي تزن نصف طن العمليات ضد الاحتلال

منذ18 ساعة
مجمع الشفاء الطبي - (أرشيفية)

الصحة بغزة: الوضع كارثي وخطير جدا في مجمع الشفاء

منذ19 ساعة
أسماء شهداء مجزرة خان يونس

ارتُكبت سنة 1956 وعُثر على آخر ضحاياها في 2003.. “مذبحة خان يونس” إحدى أبشع المجازر الإسرائيلية بغزة

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

من المنطقة إلى العالم!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تأثيرات الحرب داخل الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حكم الجهاد في سورية!

موفق ملكاوي |اليوم

كونوا نادية

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا يعني برنامج جديد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن نفسه

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

حكومة نتنياهو مرشحة للعالمية بالإجرام

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات | منذ13 ساعة
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
 