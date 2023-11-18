غزة.. 200 شهيد في مجزرة جديدة للاحتلال بمدرسة الفاخورة للنازحين

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ارتكب الاحتلال، السبت، مجزرة جديدة أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء في مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.وتداول مغردون عبر وسائل التواصل مقاطع فيديو لعشرات الجثث لشهداء في مختلف أنحاء المدرسة.وأفادت تقارير فلسطينية باستشهاد أكثر من 200 نازح في المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدرسة تابعة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤوي نازحين.وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ووكالة شهاب للأنباء اليوم إن “أكثر من 200 شهيد سقطوا في مجزرة بشعة ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في مدرسة الفاخورة، بمخيم جباليا، التي تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة”.وأظهرت الصور جثثا ملقاة على الأرض، حيث يتضح أن قصفا إسرائيليا استهدفهم عندما كانوا نائمين، بحسب الوكالة.وكانت المدرسة نفسها شهدت مجزرة في الرابع من الشهر الجاري سقط فيها عدد كبير من الشهداء من النازحين. (القدس العربي)