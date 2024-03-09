غزة.. 30 مليار دولار كلفة الخسائر المباشرة منذ بدء العدوان

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جاء ذلك في منشور للمكتب الإعلامي عبر منصة تلغرام، السبت، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها السادس.وأفاد بيان المكتب ببلوغ عدد الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين حتى اليوم نحو 110 آلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.وأضاف أن الحرب تسببت أيضا في نزوح 90 بالمئة؜ من سكان قطاع غزة اضطروا إلى مغادرة منازلهم.وعن الأضرار والخسائر المباشرة المسجلة حتى اليوم، قال المكتب إنها بلغت أكثر من 30 مليار دولار.وشملت الخسائر أضرار المساكن والمنشآت والبنى التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وفق البيان.وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية". (الأناضول)