غسان بن جدو عن حظر "الميادين" في فلسطين: نضالنا أرّق الاحتلال

علّق رئيس مجلس إدارة شبكة “الميادين”، غسان بن جدو، يوم أمس الاثنين، على قرار الكابينت الإسرائيلي حظر “الميادين” في فلسطين المحتلة.

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وقال بن جدو، في كلمةٍ مصوّرة، إنّ الكابنيت السياسي والأمني والعسكري الإسرائيلي، بقيادة نتنياهو وغالانت وبني غانتس وهاليفي وغيرهم، من رؤساء الموساد والشاباك وأجهزة القتل والإبادة، اتخذ قراراً يقضي بحظر شبكة الميادين في فلسطين المحتلة.



وأوضح أنّ قرار الحظر شمل شبكة الميادين كلها، شاشةً ومواقعَ إلكترونية ومنصاتٍ، بلغاتها العربية والإسبانية والإنكليزية، “لعلّهُ إنجاز الأمن القومي الكبير، الذي يبحثُ عنه الاحتلال، في ظلّ انكساره الراهن المهين والأكبر، أمام غزّة الصمود والشموخ”.



كما أكّد بن جدو أنّ القرار وقّعه وزير الاتصالات الإسرائيلي “وهو يرتجفُ، ناشراً صورة الانتصار على الميادين بفخرٍ واهمٍ، وزهوّ كالح”.



ورأى أنّ كيان الاحتلال يحسب، بهذا القرار، أنّه يوجّهُ رسالة تهديدٍ متجدّدةً إلى “الميادين مباشرةً، ويوجّه عبرها، ربّما، رسائل ترهيبٍ إلى إعلام الأحرار، أينما كانوا”.

وأضاف أنّ “الوزير السادي، قاتل الأطفال، لا يعرف ماهيّة الحرية، ولا هوية الأحرار، والأيام بيننا”.





وأشار رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين إلى أنّ الميادين لم تخف يوماً، لأنّ خيارها هو أن تكون “الحاضنة لفلسطين القضية، والمدافعة عن شعب فلسطين الكرامة، والعاشقة لمقدّسات فلسطين المسيحية والإسلامية”.



وشدّد على أنّ “الميادين” “لم تنافق يوماً، لأنّها مع الإنسان في كلّ مكان، وتدعم مقاومة شعوب العالم ضد أيّ احتلالٍ، وفي مقدَّمهم، الشعب الفلسطيني المظلوم المُعتدى عليه في كل ثانيةٍ مِن زمنه الإنساني السامي”.



وتابع بن جدو: “نحنُ الميادين، في الوقتِ ذاتِه، لم نعمل إلاّ بضميرٍ مِهنيٍ، وحِرفيةٍ صِحافيةٍ، كشبكةٍ إعلاميةٍ تنقلُ الواقعَ كما هو، بانتماءٍ وطنيٍ وأفقٍ أمميٍ، تنشد السلام الحقيقي لا المغشوش. تعانقُ التسامح الحضاري الجوهريَ لا الشكليّ، تعاندُ من أجلِ كفاحٍ إعلاميٍ ملتزمٍ، لا لزيفٍ صحافيٍ مائع”.



وأردف: “إمكاناتُنا قليلة بلا بهرجةٍ انتهازية، لا نخجلُ بهذا، لكنّ صدقية الميادين التاريخية والنضالية الإعلامية اليومية، أرّقت الاحتلال، ونعِدُه بأننا لن نتوقف”.



وشدد رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين على أنّ “الميادين لن تتراجع أبداً عن خياراتها في دعم الشعب الفلسطيني كله، ومقاومة الشعب الفلسطينيِ كلِّها”.



وشكر بن جدو كل من تضامن مع شبكة الميادين، بالكلمة والموقف والاتصال، من جانب كل أحرار العالم، لا فقط من فلسطين الحبيبة، ووطننا العربي الكبير العزيز.

وختم كلمته، قائلاً إن “زيتونتَنا رمزَ فلسطين هذه، لن يقتلعها أحدٌ، حتى لو أسكتونا أو غيّبونا عن الحياة والميدان أو الفضاء، لأنها الأصل، ونحن الفرع. نحن الميادين، ثابتون، متجذِّرون، اليوم، راسخُون باقون”، متسائلاً: “أليس شعارُنا في الميادين، غدنا يبدأُ اليوم؟ إنّه كذلك، بل نُضِيفُ الآنَ: غدُنا، يتجدّدُ اليوم. هذا بيانُ إعلام الخيار، وليس رداً على قرار كيان الاحتضار”.