غضب لبناني بعد وفاة الطفلة نايا برصاصة احتفال طائشة

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أقسى شي ب موت #نايا_حنّا هو ضياع حقها.. فكرة انو الي قتلها مش معروف بتحرق القلب.. بتخلي أهلها كل يوم بغصة كيف حق بنتن ما حيرجع لإن ببساطة عايشين بمجتمع متخلف مجوي لا في محاسبة ولا رقابة…

خسارة ووجع قلب وكل قهر الدني انو هالعيلة ما بعمرها بترجع متل قلب في دمعة لآخر يوم صارت معن. pic.twitter.com/djuYBJ9WbS — Sahar Ghaddar (@sahar_ghaddar) August 27, 2023









يا حبيبة قلب لبنان

كلنا نايا جان حنا

🙏🌹شاركوا غداً في عين الرمانة من اجل الوقوف الى جانب والديها

و القول اننا نرفض الرصاص

نرفض العنف

نرفض الفوضى

نرفض التخلّف pic.twitter.com/I7xefDJEbc — Fares Souaid (@FaresSouaid) August 26, 2023







لكل عصر جاهليته... ونحن اليوم نعيش جاهلية كل العصور.

#نايا_حنا 💔 pic.twitter.com/N4dBe9kuS8 — Castro 🇨🇺 (@CastroLebnan) August 26, 2023









23يوم من وقت اصابة #نايا_حنا برصاص طائش بسبب غبي نجح بالامتحانات الرسمية..

نايا اليوم استسلمت وسلّمت روحها.. والله يحرق قلب الي حرق قلب أهلها. pic.twitter.com/puwJpo2BLz — Sahar Ghaddar (@sahar_ghaddar) August 26, 2023









وكانت نايا حنا في مخيم صيفي ترفيهي داخل مدرسة في الحدث بقضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان، قبل أن تخترق رصاصة رأسها خلال لعبها، لتدخلها المستشفى، حيث وصفت حالتها بالحرجة، لتلقى مصرعها بعد ذلك.وتم نقلها إلى مستشفى قريب، حيث كانت ترقد هناك في العناية المركزة منذ الثالث من الشهر الحالي حتى إعلان وفاتها، مساء السبتوكشفت صورة الأشعة حينها أن الرصاصة اخترقت دماغ الطفلة الوحيدة لأهلها، ولا إمكانية لاستئصالها، فظلت بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.وتصدّر وسم «نايا حنا» مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث نعى المستخدمون، ودعوا إلى إنهاء ظاهرة «السلاح المتفلّت» ومحاسبة المجرمين.

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