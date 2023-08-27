غضب لبناني بعد وفاة الطفلة نايا برصاصة احتفال طائشة

وكانت نايا حنا في مخيم صيفي ترفيهي داخل مدرسة في الحدث بقضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان، قبل أن تخترق رصاصة رأسها خلال لعبها، لتدخلها المستشفى، حيث وصفت حالتها بالحرجة، لتلقى مصرعها بعد ذلك.
وتم نقلها إلى مستشفى قريب، حيث كانت ترقد هناك في العناية المركزة منذ الثالث من الشهر الحالي حتى إعلان وفاتها، مساء السبت
وكشفت صورة الأشعة حينها أن الرصاصة اخترقت دماغ الطفلة الوحيدة لأهلها، ولا إمكانية لاستئصالها، فظلت بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وتصدّر وسم «نايا حنا» مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث نعى المستخدمون، ودعوا إلى إنهاء ظاهرة «السلاح المتفلّت» ومحاسبة المجرمين.
أقسى شي ب موت #نايا_حنّا هو ضياع حقها.. فكرة انو الي قتلها مش معروف بتحرق القلب.. بتخلي أهلها كل يوم بغصة كيف حق بنتن ما حيرجع لإن ببساطة عايشين بمجتمع متخلف مجوي لا في محاسبة ولا رقابة…— Sahar Ghaddar (@sahar_ghaddar) August 27, 2023
خسارة ووجع قلب وكل قهر الدني انو هالعيلة ما بعمرها بترجع متل قلب في دمعة لآخر يوم صارت معن. pic.twitter.com/djuYBJ9WbS
يا حبيبة قلب لبنان— Fares Souaid (@FaresSouaid) August 26, 2023
كلنا نايا جان حنا
🙏🌹شاركوا غداً في عين الرمانة من اجل الوقوف الى جانب والديها
و القول اننا نرفض الرصاص
نرفض العنف
نرفض الفوضى
نرفض التخلّف pic.twitter.com/I7xefDJEbc
لكل عصر جاهليته... ونحن اليوم نعيش جاهلية كل العصور.— Castro 🇨🇺 (@CastroLebnan) August 26, 2023
#نايا_حنا 💔 pic.twitter.com/N4dBe9kuS8
#نايا_حنا ذنبك انك ولدتي بين الاشرار يا ملاك. pic.twitter.com/jnN7lcHNd6— Raphaella (@roufayel) August 26, 2023
23يوم من وقت اصابة #نايا_حنا برصاص طائش بسبب غبي نجح بالامتحانات الرسمية..— Sahar Ghaddar (@sahar_ghaddar) August 26, 2023
نايا اليوم استسلمت وسلّمت روحها.. والله يحرق قلب الي حرق قلب أهلها. pic.twitter.com/puwJpo2BLz
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