الأحد 27 آب 2023
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غضب لبناني بعد وفاة الطفلة نايا برصاصة احتفال طائشة

الطفلة اللبنانية نايا حنا
الطفلة اللبنانية نايا حنا
عمّ الشارع اللبناني غضب واسع لوفاة الطفلة، نايا حنا البالغة من العمر 7 أعوام، بعد 23 يوماً على إصابتها برصاصة طائشة، خلال احتفالات نتائج الامتحانات الرسمية.اضافة اعلان

وكانت نايا حنا في مخيم صيفي ترفيهي داخل مدرسة في الحدث بقضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان، قبل أن تخترق رصاصة رأسها خلال لعبها، لتدخلها المستشفى، حيث وصفت حالتها بالحرجة، لتلقى مصرعها بعد ذلك.

وتم نقلها إلى مستشفى قريب، حيث كانت ترقد هناك في العناية المركزة منذ الثالث من الشهر الحالي حتى إعلان وفاتها، مساء السبت

وكشفت صورة الأشعة حينها أن الرصاصة اخترقت دماغ الطفلة الوحيدة لأهلها، ولا إمكانية لاستئصالها، فظلت بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتصدّر وسم «نايا حنا» مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث نعى المستخدمون، ودعوا إلى إنهاء ظاهرة «السلاح المتفلّت» ومحاسبة المجرمين.


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