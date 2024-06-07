 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غوتيريس يحذر من صراع أوسع نطاقا في جنوب لبنان

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جنوب لبنان

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الليلة الماضية، دعواته لوقف إطلاق النار بشكل عاجل على جانبي الخط الأزرق بجنوب لبنان والذي حددته الأمم المتحدة عام 2000.

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وأعرب غوتيرس، حسب بيان صدر باسمه، عن "القلق البالغ لأن تبادل إطلاق النار يدمر المجتمعات القريبة من الخط الأزرق"، ولاسيما "مع استخدام أسلحة مدمرة بشكل متزايد".
وحذر غوتيريس من أن تبادل إطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى صراع أوسع نطاقا له عواقب مدمرة على المنطقة، مشيرا إلى فقدان مئات الأرواح وتشريد عشرات آلاف من الأشخاص، وتدمير المنازل وسبل العيش على جانبي الخط الأزرق.
وحث الأمين العام الأطراف على الالتزام مجددا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدعم كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية لإنهاء العنف.

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