"فارح".. مذيع الجزيرة الذي ساقه القدر لإعلان خسارة زملائه مرتين (فيديو)

كُتب على الزميل الصحفي عبد السلام فارح، مقدم النشرة الإخبارية على قناة الجزيرة الفضائية، أن يكون حاضراً على الهواء مباشرة لحظة وصول نبأ استشهاد شيرين أبو عاقلة في الـ 11 أيار/ مايو 2022 في جنين، بعد أن أعدمها جيش الاحتلال بطلقة قناص في الرأس، فكان أول من رثاها رفقة زميله مدير مكتب قناة الجزيرة في الضقة الغربية، وليد العمري، والذي كان معه على الخط مباشرة من رام الله.
ويوم أمس، قُدّر لفارح أن تُعاد كرّة مرارته، فبصوته المرتعش، كان أول من ينعى عائلة الزميل وائل الدحدوح، حيث كان يقدم النشرة المسائية ويرصد بتغطية مستمرة، العدوان الصهيوني على قطاع غزة وقت وصول النبأ.
عمل المذيع الصومالي عبد السلام فراح بالقناة التركية الناطقة بالعربية، وانضم إلى قناة الجزيرة عام 2019 ليتألق بتقديم نشرات الأخبار.