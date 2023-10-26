"فارح".. مذيع الجزيرة الذي ساقه القدر لإعلان خسارة زملائه مرتين (فيديو)

سارة زايد

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ويوم أمس، قُدّر لفارح أن تُعاد كرّة مرارته، فبصوته المرتعش، كان أول من ينعى عائلة الزميل وائل الدحدوح، حيث كان يقدم النشرة المسائية ويرصد بتغطية مستمرة، العدوان الصهيوني على قطاع غزة وقت وصول النبأ.عمل المذيع الصومالي عبد السلام فراح بالقناة التركية الناطقة بالعربية، وانضم إلى قناة الجزيرة عام 2019 ليتألق بتقديم نشرات الأخبار.