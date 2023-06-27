فاغنر تستعد لتسليم معداتها الثقيلة إلى الجيش الروسي

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية تستعد لتسليم معداتها الثقيلة إلى الجيش الروسي.وأوضحت الوزارة في بيان أن الاستعدادات "جارية لتسليم المعدات العسكرية الثقيلة الخاصة بفاغنر إلى وحدات الجيش الروسي" التي تشارك في عمليات قتالية في أوكرانيا.جاء ذلك عقب تأكيد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق اليوم، إسقاط التهم الموجهة إلى قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين والمتورطين معه في التمرد المسلح الذي حدث مساء الجمعة، وإغلاق القضية الجنائية.وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو توصل إلى وساطة بين موسكو وفاغنر، بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين ووزارة الدفاع الروسية، تضمن مغادرة مؤسس المجموعة إلى بيلاروسيا وكف البحث عنه، بشرط عودة مقاتليه إلى معسكراتهم.وفجر السبت، أعلن بريغوجين دخول قواته مدينة روستوف قبل التوجه إلى مدينتي فورونيج وليبيتسك، ما اعتبره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "تمردا مسلحا"، لكنه أعلن مساء ذات اليوم سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنبا لسفك الدماء الروسية" بناء على وساطة لوكاشينكو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي. الأناضول