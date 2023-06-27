الثلاثاء 27 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

فاغنر تستعد لتسليم معداتها الثقيلة إلى الجيش الروسي

فاغنر تستعد لتسليم معداتها الثقيلة إلى الجيش الروسي
فاغنر تستعد لتسليم معداتها الثقيلة إلى الجيش الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية تستعد لتسليم معداتها الثقيلة إلى الجيش الروسي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الاستعدادات "جارية لتسليم المعدات العسكرية الثقيلة الخاصة بفاغنر إلى وحدات الجيش الروسي" التي تشارك في عمليات قتالية في أوكرانيا.اضافة اعلان

جاء ذلك عقب تأكيد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق اليوم، إسقاط التهم الموجهة إلى قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين والمتورطين معه في التمرد المسلح الذي حدث مساء الجمعة، وإغلاق القضية الجنائية.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو توصل إلى وساطة بين موسكو وفاغنر، بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين ووزارة الدفاع الروسية، تضمن مغادرة مؤسس المجموعة إلى بيلاروسيا وكف البحث عنه، بشرط عودة مقاتليه إلى معسكراتهم.

وفجر السبت، أعلن بريغوجين دخول قواته مدينة روستوف قبل التوجه إلى مدينتي فورونيج وليبيتسك، ما اعتبره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "تمردا مسلحا"، لكنه أعلن مساء ذات اليوم سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنبا لسفك الدماء الروسية" بناء على وساطة لوكاشينكو.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي. الأناضول
اتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز العلاقات الاكاديمية بين الجامعات العربية والصينية

اتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز العلاقات الاكاديمية بين الجامعات العربية والصينية 26 حزيران 2023

العثور على جثث 22 شخصا جرفت السيول سياراتهم في اليمن

العثور على جثث 22 شخصا جرفت السيول سياراتهم في اليمن (فيديو) 26 حزيران 2023

5_49

"الخارجية الفلسطينية": رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية غطاء سياسي لإرهاب المستوطنين 26 حزيران 2023

thumbs_b_c_5800e25db96150e7f692f0d90366661e

أبو ردينة ردا على نتنياهو: قيام دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار 26 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
السعودية: 1.8 مليون حاج من 150 دولة

السعودية: 1.8 مليون حاج من 150 دولة

منذ 22 دقيقة
لماذا أثارت عملة مصر الجديدة من فئة 20 جنيها الجدل؟

لماذا أثارت عملة مصر الجديدة من فئة 20 جنيها الجدل؟

منذ4 ساعة
مصر تبدأ بشق أكبر نهر اصطناعي في العالم

مصر تبدأ بشق أكبر نهر اصطناعي في العالم (صور + فيديو)

منذ4 ساعة
باحات الاقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

منذ7 ساعة
الكعبة المشرفة

تحذير من الصحة السعودية للحجاج

26 حزيران 2023
"ضحايا تحت الأنقاض" .. انهيار مبنى مكون من 13 طابقا في مصر

"ضحايا تحت الأنقاض" .. انهيار مبنى مكون من 13 طابقا في مصر

26 حزيران 2023
افكار و مواقف

في حضرة الملك  

جهاد المنسي |اليوم

"فاغنر" والعنزة التي تطير

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعادة تقييم القرارات الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الفرح عبادة

سميح المعايطة |اليوم

روسيا اللغز

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات | منذ21 ساعة
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات | منذ21 ساعة
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
 