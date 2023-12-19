فلسطينيون يرثون المعلق الصوتي الغزي عبدالله علوان

وتداول ناشطون عددا من الأعمال التي أنجزها علوان لصالح مجموعة منصات قناة "الجزيرة"، لا سيما الأفلام الوثائقية التي جسدها بصوته في منصة "ميدان".
ونعت "ميدان" عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، معلقها الصوتي البارز، الذي حمل العديد من أعمالها التي لاقت رواجا واسعا بصوته إلى الملايين في العالم العربي.
وقالت في بيان مقتضب: "نقول وداعا لصوت ميدان، الصوت الذي رافقنا منذ انطلاقتنا وعرفتموه جميعا في أعمالنا المرئية، وترك بصمة واضحة في أذهان وقلوب جمهورنا العزيز".
.— ميدان | Midan (@ajmidan) December 18, 2023
نقول وداعا ل "صوت ميدان"، الصوت الذي رافقنا منذ انطلاقتنا وعرفتموه جميعا في أعمالنا المرئية، وترك بصمة واضحة في أذهان وقلوب جمهورنا العزيز.
رحمة الله عليك زميلنا عبدالله، وشكرا لكل ما قدمته للمشاهد العربيّ. وسنبقى على العهد، بألا يغيب صوت الحقيقة. pic.twitter.com/jJPNg28Sje
وأضافت: "رحمة الله عليك زميلنا عبد الله، وشكرا لكل ما قدمته للمشاهد العربي. وسنبقى على العهد، بألا يغيب صوت الحقيقة".
كما شارك العديد من النشطاء مقاطع مرئية ظهر خلالها علوان أثناء تسجيله العديد من القصائد العربية الشهيرة بصوته.
بمزيد من الأسي يعتصر القلب باستشهاد أخي الزميل الصحفي عبدالله علوان في قطاع غزة— محمد جمال هلال (@gamal_helal) December 18, 2023
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
الحزن على الفراق لكن الفرح بالمنزلة التي استحقها عند الله.
ولا نقول إلا مايرضي الرب. pic.twitter.com/P1312Is5j7
تخيّل ما مرّ على الإنسان من ألم حتى ينطق بكل هذه المرارة.— سُكَينـۃ Sukaina (@SkinnyBloom) December 18, 2023
ستغضب من صحبك ورفاقك وأسرتك الذين يقفون لمشاهدة ضربك دون نجدتك، أكثر من غضبك ممّن يضربك.
بل حتى في أوج عطشك لم تجد من يهبك من لدنهم رشفة ماء، إلا بإذن من يعتدي عليك!!
آسفون بعمق الوجع.
رحمة الله ونوره على عبدالله علوان. pic.twitter.com/LUbQYM7oSh
استشهاد الصحفي والمعلق الصوتي عبدالله علوان بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته في جباليا شمال قطاع غزة.— #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) December 18, 2023
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ويواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ74 على التوالي، مخلفا مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.
الشهيد عبدالله علوان..زيّن بصوته الكثير من أفلام برنامجنا "للقصة بقية" والكثير من الأفلام الوثائقية التي عرضت على شاشة الجزيرة..— Bashar Hamdan 🇵🇸 (@Bashar_Hamdan) December 18, 2023
عبدالله صاحب الصوت الجميل والقوي اغتالته "إسرائيل" في القصف على جباليا يوم أمس.. pic.twitter.com/i3djsekffn
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 19،400 شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ52 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.