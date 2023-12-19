فلسطينيون يرثون المعلق الصوتي الغزي عبدالله علوان

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نقول وداعا ل "صوت ميدان"، الصوت الذي رافقنا منذ انطلاقتنا وعرفتموه جميعا في أعمالنا المرئية، وترك بصمة واضحة في أذهان وقلوب جمهورنا العزيز.



رحمة الله عليك زميلنا عبدالله، وشكرا لكل ما قدمته للمشاهد العربيّ. وسنبقى على العهد، بألا يغيب صوت الحقيقة. pic.twitter.com/jJPNg28Sje — ميدان | Midan (@ajmidan) December 18, 2023

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وتداول ناشطون عددا من الأعمال التي أنجزها علوان لصالح مجموعة منصات قناة "الجزيرة"، لا سيما الأفلام الوثائقية التي جسدها بصوته في منصة "ميدان".ونعت "ميدان" عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، معلقها الصوتي البارز، الذي حمل العديد من أعمالها التي لاقت رواجا واسعا بصوته إلى الملايين في العالم العربي.وقالت في بيان مقتضب: "نقول وداعا لصوت ميدان، الصوت الذي رافقنا منذ انطلاقتنا وعرفتموه جميعا في أعمالنا المرئية، وترك بصمة واضحة في أذهان وقلوب جمهورنا العزيز".







وأضافت: "رحمة الله عليك زميلنا عبد الله، وشكرا لكل ما قدمته للمشاهد العربي. وسنبقى على العهد، بألا يغيب صوت الحقيقة".



كما شارك العديد من النشطاء مقاطع مرئية ظهر خلالها علوان أثناء تسجيله العديد من القصائد العربية الشهيرة بصوته.







بمزيد من الأسي يعتصر القلب باستشهاد أخي الزميل الصحفي عبدالله علوان في قطاع غزة

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

الحزن على الفراق لكن الفرح بالمنزلة التي استحقها عند الله.

ولا نقول إلا مايرضي الرب. pic.twitter.com/P1312Is5j7 — محمد جمال هلال (@gamal_helal) December 18, 2023

تخيّل ما مرّ على الإنسان من ألم حتى ينطق بكل هذه المرارة.

ستغضب من صحبك ورفاقك وأسرتك الذين يقفون لمشاهدة ضربك دون نجدتك، أكثر من غضبك ممّن يضربك.

بل حتى في أوج عطشك لم تجد من يهبك من لدنهم رشفة ماء، إلا بإذن من يعتدي عليك!!

آسفون بعمق الوجع.

رحمة الله ونوره على عبدالله علوان. pic.twitter.com/LUbQYM7oSh — سُكَينـۃ Sukaina (@SkinnyBloom) December 18, 2023

استشهاد الصحفي والمعلق الصوتي عبدالله علوان بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته في جباليا شمال قطاع غزة.

pic.twitter.com/6MfqbgVce6 — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) December 18, 2023

الشهيد عبدالله علوان..زيّن بصوته الكثير من أفلام برنامجنا "للقصة بقية" والكثير من الأفلام الوثائقية التي عرضت على شاشة الجزيرة..

عبدالله صاحب الصوت الجميل والقوي اغتالته "إسرائيل" في القصف على جباليا يوم أمس.. pic.twitter.com/i3djsekffn — Bashar Hamdan 🇵🇸 (@Bashar_Hamdan) December 18, 2023

ويواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ74 على التوالي، مخلفا مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 19،400 شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ52 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.