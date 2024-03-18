الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فلسطين تتهم إسرائيل بتعريض حياة البرغوثي للخطر في سجونها

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مؤيدون للقيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، إسرائيل بتعريض حياة القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، للخطر في سجونها.


وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ في بيان وصل الأناضول إن "ما يتعرض له أسرانا في معتقلات الاحتلال من أبشع أشكال التعذيب والتنكيل والبطش والعزل هو قتل بطيء".

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وأوضح أن "آخر هذه الممارسات الاحتلالية هو ما يتعرض له القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من عزل وتعذيب ومحاولات قهر وإذلال وضرب تعرض حياته للخطر".


وطالب الشيخ المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بـ"التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الإجراءات القمعية بحق الأسرى، وقادتهم في معتقلات الاحتلال وحمايتهم وإطلاق سراحهم فورا".


وكانت إسرائيل اعتقلت البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة "المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".


وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تشن إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، إلى جانب حملة تنكيل بالأسرى وقيادتهم في السجون مما أدى إلى وفاة 13 أسيرا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(وكالات)

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