فلسطين ترحب بموقف بايدن من حل الدولتين

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رحبت فلسطين، الأحد، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن حل الدولتين الذي اعتبره "المسار الصحيح للمضي قدما في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "الرئيس الأمريكي أعاد التأكيد على أن مبدأ حل الدولتين يعتبر المسار الصحيح للمضي قدما على طريق حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".وأضافت أن بايدن "وجه صفعة غير مسبوقة لحكومة (بنيامين) نتنياهو، واصفا إياها بالحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، ومؤكدا وللمرة الأولى أنها وعناصرها الإرهابية هم أساس تفاقم الأوضاع الأخيرة في الضفة الغربية".وفي وقت سابق الأحد، قال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "حل الدولتين هو المسار الصحيح للمضي قدما في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".وانتقد الرئيس الأمريكي خلال المقابلة وزراء في الحكومة الإسرائيلية "لآرائهم بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن بايدن "هاجم سياسة الاستيطان الإسرائيلية التوسعية، وحدد موقفه منها عندما أكد أنه ليس لديهم الحق في التواجد هناك".واعتبرت تصريحات بايدن "خطوة بالاتجاه الصحيح"، مطالبة إياه بـ"ترجمة أقواله ومواقفه إلى أفعال، وإجراءات عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني من تطرف وعنصرية الحكومة الإسرائيلية، وتكفل حماية حل الدولتين".كما طالبت الخارجية الفلسطينية الرئيس الأمريكي بـ"إجبار الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع".وختمت بيانها قائلة: "نتوقع من إدارة بايدن الوفاء بالتزاماتها التي أعلنت عنها تجاه القضية الفلسطينية ودعم التوجهات القانونية لدولة فلسطين في المحافل الدولية".ومؤخرا، أقرت إسرائيل خططا لبناء أكثر من 5 آلاف و700 وحدة استيطانية إضافية في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع إجماليها في 2023 إلى رقم قياسي يتجاوز 13 ألفا.وأثار إعلان التوسيع الأخير انتقادات من دول ومنظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، إذ يؤكد المجتمع الدولي أن الاستيطان غير قانوني ويطالب دون جدوى بوقفه، محذرا من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).-(الأناضول)