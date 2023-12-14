فيديو مؤلم لشاب يحمل جثة طفلة بعد فيضانات بغزة

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، مقطع فيديو مؤلم يظهر فيه شاب فلسطيني من سكان مخيم جباليا في غزة، وهو يحمل بين ذراعيه جثة طفلة انتشلت من تحت أنقاض أحد المنازل المدمرة، وهو يسير في طريق تغمرها المياه.



وقد أغرقت مياه الأمطار مخيم جباليا بقطاع غزة، الأمر الذي فاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين يحاصرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام ويحاول التوغل بدباباته في عمق المخيم، وزاد من حدتها تدمير بنيتها التحتية الأساسية جراء قصف الاحتلال العنيف.

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وفق شهود عيان ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أمطاراً غزيرة هطلت على قطاع غزة على مدار يومين، تسببت بإغلاق مناطق واسعة منه.



وفي مشهد مماثل، انتشرت صورة أخرى تظهر شاباً فلسطينياً وهو يحمل جثة طفل أو طفلة صغيرة، بينما يصارع المياه التي غمرت الشارع.





مشهد مؤلم لفلسطيني ينقل جثمان طفلة تحت مياه الأمطار في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/DBGzzfms9e — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) December 13, 2023

ذكر الشهود، أن مخيم جباليا كان أكثر المناطق التي تعرضت للغرق بمياه الأمطار؛نظراً إلى بنيته التحتية المدمرة جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدفه منذ أسابيع.



كما غمرت مياه الأمطار طرقات المخيم وأزقته الضيقة وتسربت إلى مئات المنازل المتهالكة والمدمرة جراء القصف.



فيما حاول سكان المخيم منع تسلل مياه الأمطار إلى منازلهم عبر تغطية أسقفها بقطع من النايلون ووضع حواجز ترابية أمام أبوابها.



يأتي ذلك فيما يفتقر عشرات الآلاف من السكان ممن دُمرت منازلهم إلى مأوى يقيهم البرد والأمطار.



بينما لجأ عدد كبير منهم إلى نصب خيام وإشعال النار أمامها؛ في محاولة للحصول على شيء من الدفء.



ويحاصر الجيش الإسرائيلي مخيم جباليا منذ نحو أسبوع، وينفذ غارات جوية ومدفعية عليه بشكل مكثف، خاصة خلال ساعات الليل؛ ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار المادي للبنية التحتية ومئات المنازل.



كما تنفذ فصائل المقاومة الفلسطينية هجمات مكثفة منذ أيام ضد الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في محيط المخيم.