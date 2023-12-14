الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمطار تغرق مخيم جباليا وسط حصار الاحتلال

فيديو مؤلم لشاب يحمل جثة طفلة بعد فيضانات بغزة

شهداء غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي/رويترز
شهداء غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي/رويترز

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، مقطع فيديو مؤلم يظهر فيه شاب فلسطيني من سكان مخيم جباليا في غزة، وهو يحمل بين ذراعيه جثة طفلة انتشلت من تحت أنقاض أحد المنازل المدمرة، وهو يسير في طريق تغمرها المياه.

وقد أغرقت مياه الأمطار مخيم جباليا بقطاع غزة، الأمر الذي فاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين يحاصرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام ويحاول التوغل بدباباته في عمق المخيم، وزاد من حدتها تدمير بنيتها التحتية الأساسية جراء قصف الاحتلال العنيف.

اضافة اعلان


وفق شهود عيان ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أمطاراً غزيرة هطلت على قطاع غزة على مدار يومين، تسببت بإغلاق مناطق واسعة منه.


وفي مشهد مماثل، انتشرت صورة أخرى تظهر شاباً فلسطينياً وهو يحمل جثة طفل أو طفلة صغيرة، بينما يصارع المياه التي غمرت الشارع.

ذكر الشهود، أن مخيم جباليا كان أكثر المناطق التي تعرضت للغرق بمياه الأمطار؛نظراً إلى بنيته التحتية المدمرة جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدفه منذ أسابيع.

 


كما غمرت مياه الأمطار طرقات المخيم وأزقته الضيقة وتسربت إلى مئات المنازل المتهالكة والمدمرة جراء القصف.


فيما حاول سكان المخيم منع تسلل مياه الأمطار إلى منازلهم عبر تغطية أسقفها بقطع من النايلون ووضع حواجز ترابية أمام أبوابها.

يأتي ذلك فيما يفتقر عشرات الآلاف من السكان ممن دُمرت منازلهم إلى مأوى يقيهم البرد والأمطار.


بينما لجأ عدد كبير منهم إلى نصب خيام وإشعال النار أمامها؛ في محاولة للحصول على شيء من الدفء.


ويحاصر الجيش الإسرائيلي مخيم جباليا منذ نحو أسبوع، وينفذ غارات جوية ومدفعية عليه بشكل مكثف، خاصة خلال ساعات الليل؛ ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار المادي للبنية التحتية ومئات المنازل.


كما تنفذ فصائل المقاومة الفلسطينية هجمات مكثفة منذ أيام ضد الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في محيط المخيم.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
454-750x375

إيران: لا يمكن لأحد أن يتحرك في منطقة نهيمن عليها

منذ 59 دقيقة
جعجع

جعجع لمجلة فرنسية: أصبحت هدفا لحزب الله

منذ1 ساعة
GettyImages-1259002899

ابن نتنياهو ينشر خريطة الأردن ويدعي أنها فلسطين

منذ3 ساعة
394132_0

تقرير: "إسرائيل" استخدمت "قنابل غبية" في غزة تلحق أضراراً كبرى بالمدنيين

منذ3 ساعة
20231206123223reup-2023-12-06t123004z_1253390060_rc25h4abdw11_rtrmadp_3_israel-palestinians-houthis.h-730x438

أميركا تسقط مسيّرة انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون بعد تلقي نداء من ناقلة

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_b755bd7c7b6425fa30bbbabe1c4e3b53

الأونروا: 2023 العام الأكثر دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

عرب، ودول..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

فوائد الدين في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ورقة الأسرى.. إلى متى تبقى مهمة؟

سميح المعايطة |اليوم

أقول كلمتي وأمشي

مالك العثامنة |اليوم

كوب (28) حضر الملك وغابت الحكومة والقطاع الخاص

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات | منذ17 ساعة
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات | منذ17 ساعة
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات | منذ17 ساعة
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
 