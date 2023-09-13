الأربعاء 13 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

في العراق .. مؤذن مسجد يغتصب طفلين والحكم عليه بالمؤبد

حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبدالله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقا لأحكام المادة 393/ 1و2 / أوج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999
حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبدالله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقا لأحكام المادة 393/ 1و2 / أوج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999
حكمت محكمة جنايات الأنبار غربي العراق اليوم بالمؤبد مدى الحياة مرتين على "مؤذن جامع لارتكابه جريمة الاغتصاب بحق طفلين مشتركين، بدار لتحفيظ القرآن"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز" عن وسائل الإعلام العراقية.اضافة اعلان

ونشرت مصادر إعلامية محلية وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، جاء فيه أنها قد "تشكلت محكمة جنايات الأنبار الهيئة الأولى بتاريخ 12/9 برئاسة القاضي غانم مجيد خلف وعضوية القاضيين طلال محمد عبد المجيد وسعد محمود عبيد المأذونين بالقضاء باسم الشعب، وأصدرت قرارها التالي:

1- حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبدالله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقا لأحكام المادة 393/ 1و2 / أوج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999 المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة 2003 القسم 3 ف 1 منه وذلك عن جريمة اللواط بالمجنى عليه الطفل عبدالله يحيى عادل.

2- حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبدالله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقا لأحكام المادة 393/ 1و2/ أوج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999 المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنـة 2003 القسم 3 ف 1 منه وذلك عن جريمة اللواط بالمجنى عليه الطفل أكرم عادل غضى.

3- تنفيذ إحدى العقوبتين أعلاه يحول دون تنفيذ العقوبة الأخرى.

4- أفهمت المحكمة المحكوم عليه أعلاه بأن إضبارة الدعوى سترسل إلى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية عليها خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم، وبإمكانه الطعن تمييزا أمام المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لإصدار الحكم وفقا لأحكام المادة 224/ د الأصولية.


5- الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجات القطعية". -وكالات

اقرأ أيضاً: 
فظائع لا يمكن تخيلها.. تفاصيل اغتصاب الطفلة لين إلى العلن


آثار زلزال المغرب

حصيلة وفيات زلزال المغرب تقترب من 3 آلاف منذ22 ساعة

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى 12 أيلول 2023

اعصار دانيال

كارثة ليبيا.. 2800 قتيل و5 آلاف مفقود جراء إعصار دانيال (فيديو) 12 أيلول 2023

عمال إغاثة خلال عمليات البحث عن ناجين من الزلزال.-(وكالات)

زلزال المغرب.. سباق مع الزمن للعثور على ناجين 11 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دانيال

ليبيا: ارتفاع حصيلة الإعصار دانيال إلى 5300 قتيل

منذ3 ساعة
2023_04_30_09_49_10

المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد "الأقصى"

منذ4 ساعة
واحدة من المستوطنات التي تغرق الضفة الغربية المحتلة-(أرشيفية)

في الذكرى الثلاثين لأوسلو.. آمال الفلسطينيين تتبدد بإقامة دولتهم

منذ15 ساعة
مياه الفياضانات تغرق شوارع مصراتة في ليبيا

ليبيا ...الطوفان جرف أحياء كاملة في درنة وألقاها في البحر

منذ15 ساعة
ظل الزلزال ساكنا لقرن قبل أن يضرب بقوة قرى بمراكش

بإقليم الحوز.. ظل الزلزال ساكنا لقرن قبل أن يضرب بقوة قرى بمراكش

منذ15 ساعة
علم لبنان

بسبب الاشتباكات.. الأونروا تجلي 400 نازح من عين الحلوة

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

الانتخابات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كيف سنتعامل مع الأزمات؟

ماهر أبو طير |اليوم

أبعد من عقدة الطب.. قرار خاطئ تم إصلاحه

أحمد حمد الحسبان |اليوم

الرفوف أم المجتمعات أحق بأبحاثنا؟

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات | منذ15 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
 