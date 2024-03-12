الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

في اليوم الـ158 من العدوان.. شلال الدم مستمر في غزة

تواصل القصف على غزة.jpg-cd295c89-dcac-4214-b5cf-9063a467507f.jpg-096dfa93-9d04-426d-a282-cd6a5684c95c.jpg-6fdaa795-33c6-4c9c-9ab0-7fde9e08749e
في اليوم الـ158 من العدوان.. شلال الدم مستمر في غزة
 استشهد العشرات من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف المناطق في قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا، لليوم الـ158.اضافة اعلان

وأفادت وكالة "وفا" أن طائرات الاحتلال الحربية شنت ثلاث غارات استهدفت منازل في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء، وإصابة نحو 20 مواطنا.

وأضافت، أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق في حي الصبرة، والشيخ عجلين، وتل الهوا بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل، تم نقلهم الى مجمع الشفاء الطبي.

وارتقى أربعة شهداء وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على منازل المواطنين.

ووسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على دير البلح، ومخيم النصيرات، والبريج، والمغازي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، ووقوع عدد من الجرحى.

حيث أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد ثمانية مواطنين، وعدد من المفقودين، إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو سنجر في دير البلح.

واستشهد الصيادان الشقيقان محمد ويوسف عادل أبو ريالة، بعد استهدافهما من زوارق الاحتلال خلال عملهما في بحر النصيرات.

وشرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة بني سهيلا، واستهدفت غارة ثانية وسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء، وسقوط جرحى.

وفي بلدة القرارة شمال خان يونس، انتشلت جثامين 11 شهيدا، بعد أن دمرت الطائرات الحربية مربعا سكنيا كاملا في المنطقة.

وبمدينة رفح، استهدفت غارة إسرائيلية أخرى منزلا في حي الجنينة، إضافة إلى قصف المناطق القريبة من مراكز الإيواء، وخيام النازحين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 31184 شهيدا و72889 مصابا. (وفا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جثامين شهداء في غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

منذ1 ساعة
عناصر من وحدة القنص في كتائب القسام

القسام: أوقعنا قوتين صهيونيتين بكمين محكم شمال خان يونس

منذ1 ساعة
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري - (أرشيفية) 2

قطر: جهود المفاوضات مستمرة وتتكثف في رمضان بهدف التوصل لاتفاق

منذ2 ساعة
4-60-730x438

وفد التفاوض الإسرائيلي: «حماس» مهتمة بالتوصل لاتفاق في رمضان

منذ5 ساعة
2-49-730x438

أول سفينة تحمل مساعدات لغزة تنطلق من قبرص- (فيديو)

منذ5 ساعة
ماجد الفرج

إسرائيل تدرس تعيين الفرج حاكما لغزة بعد انتهاء الحرب

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

3 ملفات خطيرة في الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

طلبة بـ"العاشر" لا يقرأون ولا يكتبون!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تكرار المشهد سنويا

سلامة الدرعاوي |اليوم

كذبة الحلول العلمية والشراكات الإستراتيجية!

نضال المجالي |اليوم

هجوم رفح.. لا يكتمل العدوان والتهجير إلا به

سميح المعايطة |اليوم

المحتل تلميذ غبي

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات | منذ17 ساعة
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات |10 آذار 2024
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات |10 آذار 2024
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان
 
 