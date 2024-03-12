في اليوم الـ158 من العدوان.. شلال الدم مستمر في غزة

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استشهد العشرات من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف المناطق في قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا، لليوم الـ158.وأفادت وكالة "وفا" أن طائرات الاحتلال الحربية شنت ثلاث غارات استهدفت منازل في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء، وإصابة نحو 20 مواطنا.وأضافت، أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق في حي الصبرة، والشيخ عجلين، وتل الهوا بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل، تم نقلهم الى مجمع الشفاء الطبي.وارتقى أربعة شهداء وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على منازل المواطنين.ووسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على دير البلح، ومخيم النصيرات، والبريج، والمغازي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، ووقوع عدد من الجرحى.حيث أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد ثمانية مواطنين، وعدد من المفقودين، إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو سنجر في دير البلح.واستشهد الصيادان الشقيقان محمد ويوسف عادل أبو ريالة، بعد استهدافهما من زوارق الاحتلال خلال عملهما في بحر النصيرات.وشرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة بني سهيلا، واستهدفت غارة ثانية وسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء، وسقوط جرحى.وفي بلدة القرارة شمال خان يونس، انتشلت جثامين 11 شهيدا، بعد أن دمرت الطائرات الحربية مربعا سكنيا كاملا في المنطقة.وبمدينة رفح، استهدفت غارة إسرائيلية أخرى منزلا في حي الجنينة، إضافة إلى قصف المناطق القريبة من مراكز الإيواء، وخيام النازحين.وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 31184 شهيدا و72889 مصابا. (وفا)