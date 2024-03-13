الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

في ثاني أيام رمضان .. "مجازر الطحين" تواصل حصد الأرواح بغزة

thumbs_b_c_609b06db50c100a37a44a7a86d611cd7
إحدى مجازر الطحين في غزة

تواصلت أمس الثلاثاء، غارات إسرائيل على مناطق بقطاع غزة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في اليوم الثاني من شهر رمضان، بينما استمر ارتفاع حصيلة ضحايا الجوع و"مجازر الطحين" بين طوابير منتظري المساعدات الإنسانية شمالي القطاع.

اضافة اعلان


وقتل العديد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، صباح الثلاثاء، في هجوم إسرائيلي جديد استهدف مواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية في منطقة "دوار الكويت".


رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف قال في بيان، إن هذه الممارسات الإسرائيلية تعكس "إصرارا على استهداف الباحثين عن لقمة عيش أولادهم لسد جوعهم، ويمعن في سياسة تجويع أبناء شعبنا".


ووفق البيان، فإن "الجريمة الجديدة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي صباح اليوم "ترفع أعداد الشهداء الذين قتلوا وهم ينتظرون المساعدات في دوار الكويت وشارع الرشيد إلى أكثر من 400 شهيد و1300 مصاب".


وفي 29 فبراير/ شباط الماضي، فتح الجيش الإسرائيلي النار على مئات الفلسطينيين لدى تجمعهم جنوب مدينة غزة بانتظار الحصول على مساعدات في شارع الرشيد، ما خلف 118 قتيلا و760 جريحا، في إحدى أعنف عمليات الاستهداف التي تمارسها إسرائيل والتي باتت تعرف باسم "مجزرة الطحين".


ووسط مشهد قاتم تشح فيه المساعدات الإنسانية جراء الحصار الخانق، ناشدت وزارة الصحة بغزة، المجتمع الدولي إنقاذ سكان شمال القطاع من الجوع والموت ثمنا لوجبة طعام، قائلة في بيان إن "قصف تجمعات الجياع أصبح روتينا يوميا تمارسه إسرائيل".


ومع دخول الحرب على غزة شهرها السادس، ما زال سكان القطاع ولا سيما مناطق الشمال والوسط يعانون من شبح المجاعة التي حصدت حتى الثلاثاء 27 شخصا أغلبهم من الأطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية.


ورغم أن دول عربية مثل مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تواصل تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، لكنها لا تلبي حجم الاحتياجات الهائلة الناجمة عن الكارثة التي خلقتها إسرائيل.


وفي وسط القطاع، أفادت مصادر محلية بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح.


ومن مدينة غزة، أفادت مصادر طبية، بمقتل سبعة فلسطينيين بينهم خمسة أطفال، وإصابة ستة آخرين، في قصف إسرائيلي طال منزلا لعائلة السقا في حي الزيتون، وفق وكالة "وفا" الرسمية.


بينما قالت قناة الأقصى الفضائية، الثلاثاء، إن "المدفعية الإسرائيلية واصلت قصف مناطق في حيي الزيتون وتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة".


وجنوبا، لم يتوقف القصف الإسرائيلي لا سيما على مدينة حمد شمالي خانيونس، علاوة على استهداف منزل بالحي السعودي في مدينة رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات، وفق مصادر محلية.


ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
4-60-730x438

وفد التفاوض الإسرائيلي: «حماس» مهتمة بالتوصل لاتفاق في رمضان

منذ22 ساعة
thumbs_b_c_5a2f79f6a8d2014399181f1792857827

غزاوي: ذهبنا لاستلام الطحين فعدنا بالشهداء محملين

11 آذار 2024
الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

04 آذار 2024
thumbs_b_c_34e7fa33f2ef91ad29b7287c96de7605

هآرتس: تفسيرات "إسرائيل" بشأن مجزرة الطحين "غير مقنعة"

02 آذار 2024
اقرأ أيضا
571287

مروان عيسى.. رجل الظل في قيادة القسام

منذ 2 دقيقة
5-38-730x438

جدعون ساعر يفض الشراكة مع غانتس ويحل تحالف "معسكر الدولة"

منذ 7 دقيقة
571933

بوتين: روسيا مستعدة للحرب النووية

منذ 12 دقيقة
جثامين شهداء في غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

منذ19 ساعة
عناصر من وحدة القنص في كتائب القسام

القسام: أوقعنا قوتين صهيونيتين بكمين محكم شمال خان يونس

منذ19 ساعة
تواصل القصف على غزة.jpg-cd295c89-dcac-4214-b5cf-9063a467507f.jpg-096dfa93-9d04-426d-a282-cd6a5684c95c.jpg-6fdaa795-33c6-4c9c-9ab0-7fde9e08749e

في اليوم الـ158 من العدوان.. شلال الدم مستمر في غزة

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

الحرب ورمضان

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

  المدنس والمقدس في القدس

ماهر أبو طير |اليوم

ميناء غزة العائم والهدف المعابر البرية

زيدون الحديد |اليوم

نتنياهو بايدن: مشاحنات مصلحية وهدف مستحيل

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات | منذ11 ساعة
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات | منذ11 ساعة
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات | منذ11 ساعة
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات |10 آذار 2024
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات |10 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy
 
 