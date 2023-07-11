في مصر.. لم تتحمل صراخ ابنتها ذات الـ3 أعوام فألقتها من الشرفة

اضافة اعلان

وتلقى قسم شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة بلاغا بسقوط طفلة تدعى مكة، تبلغ من العمر 3 سنوات، من شرفة الطابق الثاني في أحد المنازل بمنطقة المنشية الجديدة بالمدينة، وعقب نقلها إلى المستشفىى تبين إصابتها بكسور بالفخذ الأيسر وكدمات بفروة الرأس.واستجوبت أجهزة الأمن خالة الطفلة، التي اتهمت شقيقتها بإلقاء طفلتها، من الطابق الثاني بحجة كثرة صراخها وبكائها المستمر، وتسببها في إزعاجها.وألقت أجهزة الأمن القبض على الأم التي اعترفت بالواقعة، وبفحص صحيفة أحوالها الجنائية تبين أنه سبق اتهامها بممارسة الأعمال المخلة والمنافية للآداب.وتقرر إحالة الأم إلى النيابة التي كلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وبيان دوافع الأم الحقيقية من إلقاء طفلتها من الشرفة ومحاولة قتلها. -العربية