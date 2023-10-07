في يوم تاريخي: معركة المواجهة مع الاحتلال تدخل مرحلة جديدة

نادية سعد الدين

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دخلت معركة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي مرحلة جديدة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة أمس، في يوم تاريخي غير مسبوق من حيث المسار والتكتيك والنتائج المُتوخاة، بعدما فاجأت حكومة الاحتلال وأصابتها بالإرباك والتخبط الشديدين، وقلبت المعادلة الميدانية في مشهد متوتر وبعيد عن إمكانية حدوث التهدئة في أفقه القريب.العملية الفلسطينية التي أدت لوقوع مئات القتلى والجرحى والأسرى الإسرائيليين وأسفرت عن جعل ثلاث مستوطنات محاذية للقطاع في قبضة عناصر "حماس"، جاءت للرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكات المستوطنين ضد المسجد الأقصى المبارك، وذلك للتأكيد على الارتباط الوثيق بين الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس المحتلة و"الأقصى"، وبين قطاع غزة على خط الدفاع عن الأرض والشعب والمقدسات.بينما ما تزال حكومة الاحتلال تقبع تحت هول الصدمة التي أفقدتها إحكام السيطرة على زمام الأمور، بعدما فقدت قدرة تحقيق الأمن للمستوطنات الإسرائيلية، كما كانت تدعي دوماً، فأخذت تُطلق، على لسان رئيسها "بنيامين نتنياهو"، عبارات التهديد والوعيد وإعلان الدخول في حرب ضد فلسطين المحتلة لأول مرة منذ زمن بعيد، بعملية إسرائيلية سماها "السيوف الحديدية"، مما يجعل المشهد بالأراضي الفلسطينية المحتلة قاتما وفي تصعيد مستمر.من جانبه؛ أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، في تصريح خاص لجريدة "الغد"، أن عملية "طوفان الأقصى" انطلقت لتضع حداً لغطرسة العدو ووقف عدوانه ضد الأرض والشعب والمقدسات، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.وقال الرشق، في حديثه الخاص لـ"الغد"، إن عملية "طوفان الأقصى"، تأتي انطلاقاً من إيمان الحركة العميق بالحق الفلسطيني المشروع في المقاومة الشاملة وكل أشكال النضال، للدفاع عن الشعب الفلسطيني وانتزاع الحقوق الوطنية، حتى تحرير الأرض والأسرى والمقدسات.وأضاف إن "عملية طوفان الأقصى"، التي أبدع فيها رجال كتائب القسام الأبطال والمقاومة الفلسطينية، وفاجأت العدو، زماناً ومكاناً وتخطيطاً، تأتي رداً على اقتحامات المسجد الأقصى وتدنيسه"، كما أنها "وضعت حدا لأوهام وأحلام الصهاينة بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد".وأكد الرشق أن الاحتلال مهما بلغت قوته وعدوانه لن يفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخماد جذوة المقاومة.كما وجه القيادي الرشق رسالة إلى وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية بالدعوة إلى نقل رسالة المقاومة الفلسطينية السياسية والإعلامية إلى العالم وتوضيح الرواية الفلسطينية المعبرة عن الرؤية الإستراتيجية في الصراع مع العدو الصهيوني، والمنطقلة من الإيمان العميق بحق الشعب الفلسطيني بالنضال للدفاع عن الأرض والشعب والمقدسات.وأكد ضرورة توضيح رواية المقاومة الفلسطينية بأن معركة "طوفان الأقصى" هي عنوان جامع لتطلعات الشعب الفلسطيني في كل ساحات الوطن المحتل ومخيمات اللجوء والشتات، داعياً الى حشد الطاقات والخبرات لتوضيح ما يجري على الأرض انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية والقدس والأقصى.وما تزال الصورة ضبابية أمام المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية حول كيفية قيام "حماس" والفصائل الفلسطينية في غزة، بتنفيذ العملية العسكرية بتلك الحرفية العالية وفي ظل وجود أسلحة قتالية متطورة، تم الكشف عن إحداها لأول مرة، بالنسبة للقطاع المحاصر إسرائيلياً منذ أكثر من 15 عاماً وسط استعدادات كبيرة من المقاومة الفلسطينية التي نفذت هجوماً مباغتاً وغير مسبوق.فقد استيقظ الكيان المحتل، أمس، أمام حدث عسكري كبير حينما بدأت الفصائل الفلسطينية بتنفيذ هجوم غير مسبوق عبر إطلاق آلاف الصواريخ من كافة مناطق القطاع، ضد المستوطنات الجاثمة فوق الأراضي الحدودية المحاذية لغزة، بالإضافة إلى قصف عدد من المدن والبلدات في الكيان الإسرائيلي، بالتزامن مع تسلل عدد كبير من المقاومين الفلسطينيين إلى البلدات الصهيونية والتمكن من أسر عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال.وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية عن عملية عسكرية كبيرة سمتها "عملية طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي للرد على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحق المسجد الأقصى والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.وجاءت الضربة الأمنية للاحتلال عند قيام فصائل المقاومة الفلسطينية بأسر 3 من ضباط مخابرات الاحتلال خلال الهجوم على معبر "إيريز"، كما باتت ثلاث مستوطنات من غلاف غزة في قبضتها، وسط استمرار الاشتباكات في مواقع أخرى منها، وفق ما أعلنته وسائل الإعلام الإسرائيلية.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس) أبو عبيدة، إن "العمليات تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور ونتائج المعركة لم يعلم عنها الاحتلال شيئا بعد، وسيصاب بالذهول عندما يستفيق من صدمته".ووجه أبو عبيدة، رسالته لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والأراضي المحتلة 1948، دعاهم فيها إلى "التحرك تجاه المستوطنات وكل أماكن تواجد الاحتلال والمشاركة في "طوفان الأقصى" الذي انطلق استجابة لصرخات المرابطين في الأقصى".وأكد أبو عبيدة أن "العملية مستمرة"، داعيا "أبناء الشعب الفلسطيني بالداخل للخروج وتشتيت الاحتلال الإسرائيلي".وكان القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، قد أعلن عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى".وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدداً على أن "غضب الأقصى وأمتنا يتفجر اليوم".وأقرت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جراء العملية في غلاف غزة، فيما أكد مسؤول طبي إسرائيلي أن عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، إن المقاومة الفلسطينية اليوم تقوم بواجباتها وتقرر خوض المعركة بموقف حاسم حتى يفهم العدو أن المقدسات لا يمكن التخلي عنها.وأكد البطش، في تصريح له أمس، إن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تصمت أمام الاعتداء على المسجد الأقصى وانتهاك على كل ما هو مقدس بغطاء من حكومة العدو المتطرفة، وسياسات التهويد الممنهجة، والعدوان على الأسرى وتضييق وتشديد الحصار على غزة.واعتبر القيادي البطش أن القضية الفلسطينية برمتها دخلت مرحلة جديدة، مشيراً إلى أن "رسالة المعركة المستمرة هي أنه يمكن هزيمة الاحتلال ودفعه للوراء وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير وتقرير المصير وحق العودة".ودعا أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية المسلمة بكل مكوناتها إلى دعم المقاومة الفلسطينية وأخذ دورهم في حماية المقدسات وإنهاء معاناة الأسرى والأسيرات.وطالب البطش، المجتمع الدولي، بالتوقف عن سياساته التي أوصلت الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا المستوى من العدوان والإرهاب والتطرف، وأن يفهم أن الشعب الفلسطيني يسعى للحرية وإنهاء الاحتلال.وبالمثل؛ أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن "المقاومة الفلسطينية أثبتت قدرتها وجبروتها، رغم التفاوت الهائل في الإمكانيات، على انتزاع زمام المبادرة ومفاجأة جيش الاحتلال ومنظوماته الاستخبارية وأسر جنوده بصورة لم يسبقها مثيل منذ خمسين عاما".وأضاف إن "الأحداث أثبتت أنه ما من قوة قمع عسكرية، حتى لو امتلكت القنابل النووية وأحدث الأسلحة كإسرائيل، قادرة على كسر إرادة شعب مصمم على المقاومة والتضحية من أجل نيل الحرية والكرامة والعدالة".وحذر من أن العالم "سيتحمل مسؤولية الجرائم الوحشية التي قد يقدم جيش الاحتلال على ارتكابها بعد الإهانة الكبرى وغير المسبوقة التي تلقاها على يد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".