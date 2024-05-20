 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قاد «لجنة تنفيذ أمر الإمام»... مَن هو خليفة رئيسي ونائبه محمد مخبر؟

652566
رئيسي ونائبه محمد مخبر خلال اجتماع للحكومة

على مدى نحو ثلاثة أعوام من انتخابه نائباً أول للرئيس الإيراني، كان محمد مخبر، الذي تربطه صلات وثيقة بمكتب المرشد، في واجهة الانتقادات التي طالت أداء حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، خصوصاً مع تفاقم الأزمة المعيشية.

وبموجب الدستور الإيراني، ستؤول رئاسة البلاد إلى مخبر، بعد تحطم مروحية كانت تقل رئيسي ومسؤولين آخرين، على أن يتولى التحضير لإجراء انتخابات خلال 50 يوماً من خلو المنصب.

اضافة اعلان


ويندرج تعيين مخبر في موقع نائب الرئيس، في سياق انتقال مسؤولين شغلوا مناصب هيئات مرتبطة مباشرة بالمرشد الإيراني، إلى الخطوط الأمامية من المشهد السياسي؛ أي تولي المسؤوليات التنفيذية لإدارة البلاد.


واشتهر مخبر (69 عاماً) على مدى سنوات، بسبب رئاسة «لجنة تنفيذ أمر الإمام»؛ أقوى هيئات مكتب المرشد الإيراني، التي تدرجها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات.


وكان رئيسي بدوره، من المسؤولين الذين تدرجوا في مناصب يختار مسؤوليها المرشد الإيراني مباشرة. وبعد سنوات قضاها في الأداء العام، خطف رئيسي الأنظار عندما كلّفه خامنئي في 2015، برئاسة هيئة «آستان رضوي» التي تدير شركات وكيانات اقتصادية مملوكة لهيئة الإمام الرضا، ثامن أئمة الشيعة الاثنا عشرية، وضريحه في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان شمال شرقي إيران.


مقرب من خامنئي

 

 وحرص رئيسي على ضم مقربين من مكتب خامنئي بعد توليه الرئاسة. وكان اسم مخبر مطروحاً للانضمام إلى الحكومة التي يتولاها المحافظون، حتى قبل إبراهيم رئيسي. ورجحت أوساط أن يكون ضمن التشكيلة التي يخطط لها رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، قبل أن يتراجع عن فكرة الترشح لانتخابات الرئاسة في 2021.


وأدرجت الولايات المتحدة مخبر، في يناير (كانون الثاني) 2021، على قائمة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في أيامها الأخيرة على مؤسسات تابعة لمكتب المرشد.


وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج محمد مخبر في يوليو (تموز) 2010 على قائمة العقوبات التي طالت مسؤولين على صلة بالبرنامجين الصاروخي والنووي، لكنه خرج من القائمة بعد عامين.

«لجنة تنفيذ أمر الإمام»

 

 وتعد «لجنة تنفيذ أمر الإمام» أو «ستاد إمام»، التي تولى رئاستها مخبر منذ 2007، أحد الأضلاع الثلاثة؛ «آستان رضوي» و«بنياد مستضعفان»، في الإمبراطورية المالية الخاضعة لمكتب «المرشد» علي خامنئي، وتشكل إلى جانب مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، منافساً للهيئات الاقتصادية في الحكومة.


وقد أمر «المرشد الأول» الخميني بتأسيسها بهدف تحديد ومصادرة ثروات وممتلكات معارضي النظام وأنصار نظام الشاه الذي أطاحت به ثورة 1979. وهي من أبرز المؤسسات المنخرطة في الأنشطة الاقتصادية، بما فيها إنتاج الأدوية، دون أن تدفع الضرائب.


ولم تكن «لجنة تنفيذ أمر الإمام» المؤسسة الوحيدة التي عمل فيها مخبر لصالح خامنئي؛ فقبل ذلك تولى مسؤولية الشحن والنقل في مؤسسة «بنياد مستضعفان». وكان عضو مجلس الإدارة لبنك «سينا» التابع للمؤسسة ذاتها. وکان مؤسس شركة «بركت» للأدوية، لحساب «لجنة تنفيذ أمر الإمام»، والتي تعد من بين الشركات التي تحتكر صناعة الأدوية في البلاد.

ووفقاً لتحقيق أجرته «رويترز» عام 2013، فإن مؤسسة «لجنة تنفيذ أمر الإمام»، التي لها حصص في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً، أقامت إمبراطوريتها بالاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات المملوكة لأقليات دينية ورجال أعمال وإيرانيين مقيمين في الخارج. وقدّر التحقيق قيمة ممتلكات المؤسسة بنحو 95 مليار دولار.


وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، يناير الماضي، إن «مؤسسة (لجنة تنفيذ أمر الإمام) تنتهك بشكل ممنهج حقوق المعارضين بمصادرة أراضي وممتلكات معارضي النظام، بمن فيهم المعارضون السياسيون والأقليات الدينية والإيرانيون في الخارج».


نفوذ أمني واتهامات

 

 وتطارد مخبر الذي يتحدر من مدينة دسبول (دزفول بالفارسية)، شمال الأحواز، اتهامات بمصادرة أراضٍ في منطقة الشعيبية، باسم منظمة والده، وهو رجل دين متنفذ في المؤسسة الحاكمة.


وما إن جرى تداول اسمه، حتى سلطت وسائل إعلام إيرانية الضوء على أنشطة اقتصادية وتهم بالفساد تواجه أفراد أسرته.


وشغل مخبر منصب نائب حاكم الأحواز لسنوات، وكان مديراً تنفيذياً لشركة الاتصال في المحافظة الجنوبية، وقبله كان رئيساً لشركة الاتصال في مسقط رأسه.


ويُعتقد أنه من بين المسؤولين الأمنيين الذين يسيطرون على منطقة «أروند» التجارية الحرة في ميناء عبادان جنوب غربي البلاد، ويُعرف هؤلاء باسم حلقة «منصورون»؛ الجماعة المسلحة التي نفذت عمليات مسلحة ضد نظام الشاه، وشكلت حلقة قيادة في «الحرس الثوري» بعد تأسيسه في أعقاب الثورة. وانقسم أعضاء الجماعة بين مناصب قيادية في «الحرس» وتولي مهام فيه، خصوصاً وحدة «فيلق رمضان»؛ وحدة العمليات الخارجية أثناء الحرب الإيرانية - العراقية.


وتتألف الجماعة المذكورة من: علي شمخاني مستشار خامنئي، وقائد «الحرس الثوري» السابق محسن رضايي، والقيادي السابق في «الحرس الثوري» محمد فروزنده، وشقيقه أحمد فروزنده، وإيرج مسجدي المنسق العام لـ«فيلق القدس»، وغلام علي رشيد رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان المسلحة الإيرانية.-(وكالات)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
iran-rockets-730x438

موقع عبري: اجتماع أميركي إيراني “سري” لاحتواء التصعيد بالمنطقة

18 أيار 2024
إيران

طهران: لا مكان للأسلحة النووية في العقيدة الإيرانية

22 نيسان 2024
619899

نيويورك تايمز: "إسرائيل" أرادت تأكيد قدرتها على ضرب إيران دون دخول مجالها الجوي

22 نيسان 2024
618898

ماذا نعرف عن الصاروخ «رامباج» الذي استخدمته "إسرائيل" ضد إيران؟

21 نيسان 2024
اقرأ أيضا
ارتفاع عدد الشهداء في غزة

35562 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

منذ2 ساعة
اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يأسر 8800 فلسطينياً منذ الـ7 من أكتوبر

منذ3 ساعة
القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري - (أرشيفية)

أول رد من حماس على قرار الجنائية الدولية

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_164826cdc82c665bd5324894f9db556c

محكمة الجنايات الدولية تطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

منذ4 ساعة
الشحنات الاماراتية

وصول شحنة مساعدات إماراتية بحراً إلى غزة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

منذ6 ساعة
الرئيس الإيراني

آخر التطورات بشأن مصير الرئيس الإيراني بعد تعرض مروحية تقله لحادث

19 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ساعتان مع الوزير

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا قال الوزير؟

جهاد المنسي |اليوم

المدرسة الحزبية

نضال منصور |اليوم

حق الانتخاب والانتخاب بالحق

يعقوب ناصر الدين |اليوم

لا يملكون حلا!!

سميح المعايطة |اليوم

في تشوه السياقات والمفاهيم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات | منذ19 ساعة
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات | منذ19 ساعة
‏جنود إسرائيليون يعتقلون طفلاً فلسطينيا في الخليل، الضفة الغربية، تشرين الأول (أكتوبر)، 2017 - (أرشيفية)

أصول الوحشية الإسرائيلية في الإرث القمعي للاستعمار البريطاني

ترجمات |18 أيار 2024
1715972583767506400

المستوطنون ينغصون حياة الفلسطينيين

صحافة عبرية |17 أيار 2024
1715899666386976500

ما مدى استدامة أساليب الدفاع والردع في ظل الهجوم الإيراني؟

ترجمات |17 أيار 2024
1715899665346976300

موازنة بايدن بين الأمن القومي الإسرائيلي والأزمة الإنسانية للفلسطينيين

ترجمات |17 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر
 