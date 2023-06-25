قتلى وجرحى في قصف روسي على سوق للخضار بريف إدلب

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ارتفاع حصيلة المجزرة التي ارتكبتها الطائرات الروسية في سوق للخضروات والفواكه على أطراف مدينة جسر الشغور غربي #إدلب، إلى 9 قتلى من المدنيين وأكثر من 30 مصاباً حتى اللحظة بينهم حالات خطرة، اليوم الأحد 25 حزيران.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/hekhXcPT2e — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 25, 2023

أفاد الدفاع المدني في شمالي سوريا بمقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في قصف روسي استهدف سوقا للخضار في جسر الشغور بريف إدلب.كما أفادت مصادر في المعارضة السورية بأن القصف استهدف أيضا محيط إدلب (شمال غربي سوريا).يشار إلى أن المنطقة شمال غربي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة شهدت اتفاقا لوقف إطلاق النار برعاية روسية تركية في مارس/آذار 2022. (ألجزيرة)