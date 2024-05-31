قتيلان و10 إصابات بضربات أميركية بريطانية على الحديدة

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وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين جراء ضربات أميركية بريطانية على الحديدة غربي اليمن.وأشارت إلى أن 6 غارات جوية استهدفت محيط مطار صنعاء ومناطق جنوبي العاصمة. (وكالات)