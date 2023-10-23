الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قصف إسرائيلي في محيط مستشفى القدس ومجمع الشفاء الطبي بغزة

قصف إسرائيلي في محيط مستشفى القدس ومجمع الشفاء الطبي بغزة
قصف إسرائيلي في محيط مستشفى القدس ومجمع الشفاء الطبي بغزة
قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، والذي يحوي أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، وكذلك محيط مستشفى القدس غرب غزة للمرة الثانية.اضافة اعلان
ويهدف الاحتلال إلى إحداث إرباك في المنظومة الصحية، عبر التهديد المباشر للمستشفيات بالإخلاء والقصف، أو من خلال قصف مناطق قريبة.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، تلقي تهديد إسرائيلي جديد مساء أمس الأحد، بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة، الذي يأوي 400 مريض، و12 ألف مدني نازح على الأقل.
وقال مدير الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، في تصريح صحفي، "إن المستشفى يتلقى تهديدات متكررة بالإخلاء، لكنه أكد البقاء داخل المستشفى ورفض الإخلاء".
وتحدث جبريل عن عدم إمكانية إخلاء المستشفى الذي يتبع الهلال الأحمر، وتساءل أين سيذهب المرضى والنازحون؟
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في وقت سابق، عدم استجابتها للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات في قطاع غزة، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، "لن نستجيب للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات وموقفنا الأخلاقي يلزمنا مواصلة العمل، وقررنا البقاء في أماكننا ومواصلة العمل، ولن نترك المستشفيات حتى لو هدمت فوق رؤوسنا".
وقال، إن ما يحدث حاليا هو حرب إبادة ضد غزة على مرأى من العالم الذي لا يحرك ساكناً، مستشهداً بإبادة عائلات فلسطينية بالكامل في الغارات الإسرائيلية على القطاع.
وطالب المجتمع الدولي بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات والإمدادات الدوائية والوقود إلى القطاع والعمل على إخراج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج غزة.
وقال، إن كارثة ستقع في القطاع في حالة عدم فتح المعابر لدخول المساعدات الطبية.
ووصل عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 4741 شهيدا، بينهم أكثر من 1873 طفلا، و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية.
-- (بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إعلام عبري: تركيب جهاز في جسم نتنياهو لمراقبة القلب

غالبية الإسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني

منذ 12 دقيقة
عملية طوفان الاقصى

مسؤول إسرائيلي: من المحتمل أن تطلق حماس سراح 50 أسيرا

منذ 42 دقيقة
1111111

مذيع الجزيرة يطرد صحفيا إسرائيليا ردد أكاذيب قطع الرؤوس -(فيديو)

منذ 45 دقيقة
بوريل

بوريل: ينبغي التفكير في الفلسطينيين الأبرياء

منذ 59 دقيقة
HZrDPKaEWwqUXQzqorees1uBERQqSzvSc9aSLBME

بلينكن: "إسرائيل" لا تريد حكم غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس

منذ1 ساعة
استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة شمال رام الله

استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين شمال رام الله

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تشويه سمعة الفلسطينيين لهذه الأسباب

ماهر أبو طير |اليوم

سقط قناعكم.. تعرت مواقفكم

جهاد المنسي |اليوم

على هامش الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أولوياتنا الأردنية في ظل العدوان

سميح المعايطة |اليوم

خوارزميات المنطق الإعلامي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات | منذ14 ساعة
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات |21 تشرين الأول 2023
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 