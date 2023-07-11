الأربعاء 12 تموز 2023
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قصف جوي مكثف للجيش السوداني في الخرطوم والجزيرة

قصف جوي مكثف للجيش السوداني في الخرطوم
قصف جوي مكثف للجيش السوداني في الخرطوم
 شهدت مدن العاصمة السودانية الخرطوم، امس، يوما جديدا من اشتباكات عنيفة تجددت بين الجيش وقوات الدعم السريع طالت محيط جسري شمبات والحلفايا.
ونفذ الجيش السوداني امس، طلعات جوية مكثفة في الخرطوم وولاية الجزيرة.اضافة اعلان
كما شهدت أحياء جنوبي العاصمة الخرطوم، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع تحليق مستمر للطيران العسكري.
وفي مدينة أم درمان غربي العاصمة، أشار الشهود إلى تجدد الاشتباكات المسلحة في أنحاء المدينة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان.
فيما حلق طيران الاستطلاع الحربي في سماء المدينة، وأطلق مجموعة من القذائف الصاروخية على مواقع متفرقة لقوات الدعم السريع.
في الأثناء، أعلن الجيش السوداني تمشيط منطقة بمدينة أم درمان، ما أدى إلى "هروب جماعي لقوات الدعم السريع".
إلى ذلك، أجبرت العمليات النوعية المتواصلة للجيش السوداني والتمشيط شبه اليومي في مناطق جنوب أم درمان، ارتكازات وتجمعات قوات الدعم السريع على التراجع عن بعض النقاط التي كانت تتواجد بها.
كما استمر تحليق الطائرات الاستطلاعية في أم درمان التي تعيش هدوءا نسبيا مع بعض المناوشات في أحياء يتقارب فيها تواجد أفراد الجيش وعناصر الدعم السريع من بعضهما.
فيما قال قادمون من محطة المواصلات الرئيسية في منطقة "الشقلة" جنوب أم درمان عن خلو المحطة من المواصلات، مشيرا أيضا إلى خلو سوق الخضار من التجار والمواطنين نتيجة للتطور الميداني وتقدم الجيش جنوب وغرب المحطة.
وكان الجيش السوداني نفى قبل يومين تعامل قواته الجوية مع أي أهداف في أم درمان، متهما قوات الدعم السريع بقصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ.
وشهدت أم درمان في الخرطوم يوم الأحد الماضي، قصفا جويا متواصلا أدى لمقتل نحو 22 شخصا، فيما نددت الأمم المتحدة بهذا القصف على لسان الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
ويشهد السودان منذ 15 نيسان(أبريل)، معارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وأدى النزاع إلى مقتل  أكثر من 3 آلاف شخص أغلبهم مدنيون ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، خصوصا إلى مصر شمالا وتشاد غربا.
وأبرم طرفا النزاع أكثر من هدنة، غالبا بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، سرعان ما كان يتم خرقها. كما يحاول كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد" للتنمية بشرق إفريقيا التوسط لحل الأزمة في السودان.-(وكالات)
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