السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قصف عنيف وغير متوقف على قطاع غزة

قصف عنيف وغير متوقف على قطاع غزة
قصف عنيف وغير متوقف على قطاع غزة
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق قطاع غزة.
وعلى مدار ساعات ممتدة من مساء أمس الجمعة وحتى اللحظة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف وغير المتوقف على مواقع في شمال قطاع غزة، كما طال القصف تحديدا محيط مستشفيات الشفاء والأندونيسي وسط القطاع، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين.اضافة اعلان
وقالت مصادر إعلامية إن طيران الاحتلال استهدف منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون، وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع، موقعا عشرات الشهداء والجرحى.
ويأتي تواصل القصف في وقت قطعت فيه سلطات الاحتلال جميع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، بينما تعيش غزة في ظلام دامس مستمر منذ بدء هذا العدوان في السابع من الشهر الجاري.
ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني، والإسعاف من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء، بينما يحاول المواطنون نقل الشهداء والمصابين على عربات وفي مركبات خاصة.-(وفا)
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