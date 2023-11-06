الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قصف يستهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة

قصف يستهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة
قصف يستهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، الطابق الثالث في مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة، وأفادت الأنباء بارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.اضافة اعلان
وشهدت مدينة غزة، فجر اليوم الاثنين، انفجارات عنيفة وقصفا غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن القطاع.
وشنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.
كما شنت الطائرات الحربية بالتزامن مع المدفعية عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي لمدينة غزة، وقصفت محيط مستشفى الشفاء.
وقصفت منزلا على الأقل في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 15 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى شن عدة غارات على شرق مخيم البريج ومخيم المغازي.
ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، لافتة إلى أن 70 بالمئة من الشهداء وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.
-- (بترا)

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