الثلاثاء 14 أيار 2024
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قطر: العملية الإسرائيلية في رفح أعادتنا إلى الوراء بشأن الهدنة

رئيس الحكومة القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رئيس الحكومة القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

أكد رئيس الحكومة القطرية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح أعادت الأمور إلى الوراء، في المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة.

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وقال بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، اليوم الثلاثاء، إنه "في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا بعض الزخم المتزايد، ولكن لسوء الحظ لم تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، ونحن الآن في حالة من الجمود تقريباً".


وشدّد على غياب وضوح "إسرائيل" بشأن طريقة وقف الحرب على غزة، مشيراً إلى أنّ بلاده "ستواصل الوساطة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار، ولن توقف التفاوض رغم التحديات".


وأضاف رئيس الحكومة القطرية أنّ مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس في الدوحة "سيظل مفتوحاً طالما استمرت الحرب، وهناك حاجة للتواصل مع الحركة".


وعلى صعيد آخر، قال بن عبد الرحمن آل ثاني "يتعين أن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة في كل من الضفة الغربية وغزة، بناءً على توافقٍ فلسطيني".


من جهتها، قالت حركة حماس، في 10 أيار/مايو الجاري، إنّ  "هجوم العدو على رفح، واحتلال المعبر مُباشرةً بعد موافقة حماس على مقترح الوسطاء، يؤكدان تهرّب الاحتلال من التوصل إلى اتفاق".


وأضافت أنّ رفض الاحتلال مقترح الوسطاء، من خلال ما وضعته من تعديلاتٍ عليه، أعاد الأمور إلى المربع الأول.


وأوضحت الحركة  أنّ "نتنياهو وحكومته المتطرّفة يستخدمان المفاوضات غطاءً للهجوم على رفح، واحتلال المعبر ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني"، محمّلة نتنياهو وحكومته كامل المسؤولية بشأن عرقلة التوصّل إلى اتفاق.


وأعلنت حماس أنّها تعاملت بكلّ مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء، وأبدت ما يلزم من مرونة للوصول إلى اتفاق تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

 

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