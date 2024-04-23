قطر: حالة إحباط لدى الوسطاء لعدم التوصل لاتفاق بشأن غزة

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وأضاف الأنصاري أن هناك جيلا كاملا من الأيتام في قطاع غزة.وأشار إلى وجود حالة إحباط لدى الوسطاء بسبب عدم التوصل لاتفاق في شهر رمضان، و"أبدينا إحباطنا من الهجوم المتكرر على جهود الوساطة خاصة الجهود المبذولة من قطر".ولفت المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو أدلوا بتصريحات تتحدث بشكل سلبي عن الدور القطري.وبين أن تركيا من أهم الدول الداعمة لجهود الوساطة التي تقودها قطر لوقف الحرب على غزة.وشدد الأنصاري على أنه لا يمكن لأي طرف في المجتمع الدولي أن يقبل بالهجوم على رفح التي تعاني أصلا، و"يجب علينا أن نعمل جميعا على وقف الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح ووقف الحرب نفسها".