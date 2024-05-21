 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قطر: سنواصل جهود الوساطة في غزة

قطر عن قرار المحكمة الجنائية: ندعم النهج العام للمحاسبة

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري - (أرشيفية)
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري - (أرشيفية)
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "سنواصل الوساطة في غزة ونشجع المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين".
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وأضاف الأنصاري أن حالة الجمود الراهنة في الوساطة لا تمنعنا من استمرار التواصل مع الأطراف المعنية.

وتابع أن إغلاق معبر رفح يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية أمام المساعدات في غزة.

وأكد الأنصاري أن التصعيد في رفح غير مقبول ويسهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف.

وشدد على أن الاعتداء على قوافل المساعدات لغزة يدعو لتحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية لها.

وفيما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية، قال الأنصاري: "لا نستبق ما ستقرره المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات المدعي العام"، و"لسنا طرفا في نظام المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "من السابق لأوانه أن نعلق على قرار المدعي العام لكننا ندعم النهج العام للمحاسبة".

وطلبت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآاف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأشار مدعي عام "الجنائية الدولية" إلى أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق قائد حركة حماس المقاومة الإسلامية حماس في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بذات التهم.

ولفت المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى أنه "حتى الآن ليس لدينا تحديث عن حالة الجمود بشأن مفاوضات غزة".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لمواجهة كل جريمة من الجرائم في غزة على حدة.

وأضاف الأنصاري: "لسنا طرفا في نظام روما الأساسي ولكننا ملتزمون بدورنا في المجتمع الدولي".

وأكد أن هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي في الضفة الغربية، داعيا لوقف هذه الانتهاكات.
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