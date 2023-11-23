الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قفاف ممثلا لغرفة تجارة وسط أوروبا في الأردن والشرق الأوسط وشمال افريقيا

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أيمن قفاف
عين مجلس إدارة غرفة تجارة وسط أوروبا ومقره بولندا، أيمن قفاف ممثلا للغرفة في الأردن والشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقال قفاف إن غرفة تجارة وسط أوروبا تعمل كجسر بين البلدان والأنظمة الاجتماعية والكيانات التجارية والمجتمعات، وتعمل كقوة دافعة تدعم كل من رجال الأعمال والأفراد. اضافة اعلان
وأضاف أن مكتب الأردن سيكون جسرا تجاريا وثقافيا بين الأردن ودول الشرق الأوسط ودول وسط أوروبا و يقدم فرصًا للعمل والتعاون، وتقديم المساعدة الإدارية والتجارية والثقافية في الأسواق المحلية.
وأكد أن مكتب الأردن سيعمل على تنظيم الوفود التجارية بين الاردن والدول الأوروبية وتعزيز اللقاءات الثنائية وفتح الأسواق للمنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية
ولفت إلى أن غرفة تجارة وسط أوروبا تدعم المبادرات في الجوانب التجارية والاجتماعية والثقافية من خلال الشراكات والاستثمارات والتجارة والخدمات والنقل وغيرها.
وبين قفاف أن مكتب الأردن سيعمل مع غرفة تجارة وسط أوروبا على دعم التنمية الاقتصادية والتعاون في الأسواق الدولية والمحلية، وإقامة وتطوير وتعزيز الاتصالات الدولية على أساس العلاقات المتعددة الأطراف، وإنشاء وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز المهارات.
وأكد قفاف أنه سيتم العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وبناء علاقات متبادلة المنفعة بين المستثمرين الدوليين والمجتمعات المحلية، ودعم الاستثمارات وأنظمة الاستثمار والأنظمة المالية.
بالإضافة الى خلق البيئة المثالية للاستثمارات وتطوير الشركات المرتبطة بالغرفة.
وقال قفاف إنه سيتم التعاون وتبادل الخبرات التجارية بين رجال الأعمال في الأردن و الغرف التجارية في وسط أوروبا ومؤسساتها والسعي لتحقيق أفضل الممارسات التجارية الدولية.
وتسعى غرفة تجارة وسط أوروبا إلى إزالة العوائق والحواجز أمام التجارة والاستثمارات وتوسيع عضوية الغرفة في الأسواق المفتوحة حديثا و تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل مشتركة ومتعددة الجنسيات.
وتعمل الغرفة من خلال مكتبها في الأردن على تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول أوروبا الوسطى والشرق الأوسط، على أساس التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتغطي نشاطات غرفة تجارة وسط أوروبا ٢٥ دولة أوروبية.
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