الإثنين 25 آذار 2024
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“قلبي منفطر”.. غوتيريش يعلن الصيام تضامناً مع أهالي غزة- (تغريدة)

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غوتيريش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، عن صيامه اليوم، خلال زيارته لمصر، تضامنا مع أهالي غزة.


وكتب غوتيريش عبر حسابه على منصة إكس: “صيامي خلال رحلتي التضامنية في شهر رمضان هو احترام لمعتقدات الشعوب المسلمة التي أزورها الآن”.
وأضاف “لكنّ قلبي منفطر لأن الكثير من الفلسطينيين في غزة غير قادرين على تناول إفطار مناسب”.

وخلال زيارة غوتيريش أول أمس السبت لمعبر رفح من الجانب المصري، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى وجود طوابير طويلة من الشاحنات التي تنتظر في رفح، بينما في الجهة المقابلة هناك أشخاص يعانون المجاعة، مؤكدا أنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع مصر لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة.

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ووصل غوتيريش مدينة العريش المصرية المتاخمة لقطاع غزة، في ثاني زيارة إلى القطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر، وتفقّد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى المدينة.


 وأكد غوتيريش في مؤتمر صحافي على الجانب المصري من رفح  ضرورة السماح بـ”الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة”، معتبرًا أن  “لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.


كما أوضح أن الطريق البري هو الأكثر فاعلية وكفاءة في نقل البضائع الثقيلة، مؤكدا أن دخول المساعدات يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وحذر غوتيريش من تداعيات الحرب في غزة على مستوى العالم، وقال إن هناك كارثة إنسانية في القطاع، والاعتداء اليومي على كرامة الفلسطينيين يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي.

 

وأضاف أن الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة، وأي هجمات أخرى ستجعل الأمور أسوأ للفلسطينيين وللمحتجزين ولشعوب المنطقة.

 


وقد بدأ الأمين العام للأمم المتحدة جولة إلى المنطقة، تشمل مصر والأردن، ويتفقد خلالها مرافق وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).-(وكالات)

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