قلق أممي من تزايد حالات اغتصاب يرتكبها جنود الاحتلال في غزة

أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، عن قلقها إزاء تزايد حالات الاغتصاب التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد سيدات فلسطينيات.

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وأوضحت السالم في منشور على منصة إكس، أنه من المثير للاشمئزاز، استمرار هذه الحالات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 6 أشهر.



وشددت على أن الاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي يمكن اعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو سلوكيات قد تشكل إبادة جماعية.



ودعت المقررة الأممية إلى وقف حالات العنف ضد النساء الفلسطينيات على الفور.

Together with others colleagues, I have expressed our alarm regarding accounts of rape by the Israeli occupation forces in February this year.



It is abhorrent that such reports of sexual violence continue unabated - not to mention that this is but one of multiple forms of… — Reem Alsalem UNSR Violence Against Women and Girls (@UNSRVAW) March 24, 2024

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء؛ ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.-(الأناضول)